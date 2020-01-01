Дуб

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:44

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 55 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:44 by

Нет, я уже не тот красивый дуб - я доска.В сердце моём выстрогана тоска.В корни мои выстрелена печаль.Тёмных плеч изувечье моих не укроет осенняя шаль.Горе смерти лесной, смерть высоких дерев –двусторонний топор, острие буквы «Ф».Только щепки на месте великой земли –да и те напоследок сожгли.Я теперь обращусь в неказистый комод,и его через год мутной кровью зальёт,застрелившись, хозяин туманных болотна свой сорок четвёртый год.Мне достаточно крови священной моей,и не буду я впитывать слабость людей:даже в теле такого вельможивместо духа – мешок из кожи.Будет горько рыдать надо мною поэт,астроном будет думать о тайнах планет,будут ставить компот, сигареты тушитьо души моей мёртвую ширь.И под самый конец я забуду о том,как я жил и любил в чистом доме родном,как на ветви мои прилетал соловейи баюкал моих желудей.Позабуду о том, как я рос сотни лет,отмечая шуршанием листьев рассвет,оперенье терял, и шумел на ветру,и не знал, что назавтра умру,что я буду лежать, поражённый огнём,согревая кого-то последним теплом,и страданья мои обратятся к утрув чёрный дым да седую золу.

Ключевые слова: Дуб зима смерть лес природа авторский стих

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