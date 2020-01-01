Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Птица на камне

Птица сядет на надгробный камень и подавится слезами.
Выпьет каплю темным клювом —
Все красней ее слеза,
Глаз кровавый, цвета клюквы
Видит пятна на камнях.
Рвет крылами грязь и землю,
Не жалея сил и перьев.
И кричит ее душа,
убивая птичьи нервы:
«Раскопай еще немного!
И в могилу залезай
Вскроешь когтем крышку гроба —
сможешь выклевать глаза».


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:41 by OnekПросмотров: 76Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Птица надгробие могила авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.