Птица на камне

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Onek Просмотров: 76 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:41 by

Птица сядет на надгробный камень и подавится слезами.Выпьет каплю темным клювом —Все красней ее слеза,Глаз кровавый, цвета клюквыВидит пятна на камнях.Рвет крылами грязь и землю,Не жалея сил и перьев.И кричит ее душа,убивая птичьи нервы:«Раскопай еще немного!И в могилу залезайВскроешь когтем крышку гроба —сможешь выклевать глаза».

Ключевые слова: Птица надгробие могила авторский стих

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