Птица на камне

Птица на камнеПтица сядет на надгробный камень и подавится слезами.
Выпьет каплю темным клювом —
Все красней ее слеза,
Глаз кровавый, цвета клюквы
Видит пятна на камнях.
Рвет крылами грязь и землю,
Не жалея сил и перьев.
И кричит ее душа,
убивая птичьи нервы:
«Раскопай еще немного!
И в могилу залезай
Вскроешь когтем крышку гроба —
сможешь выклевать глаза».
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:41 by OnekПросмотров: 76Комментарии: 0
Ключевые слова: Птица надгробие могила авторский стих