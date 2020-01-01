СонникЯ сплю или нет? Это сложно проверить,
Так сложно поверить, что я еще сплю.
Как долго я сплю? Как мне время замерить?
Не в силах ответить, я просто стою.
Молю, чтобы кто-то помог мне проснуться,
Домой мне вернуться из кокона снов.
Со слов всё легко, но никак не очнуться,
Я вновь окунулся в пучину снегов,
Седых берегов необъятного моря,
Холодного горя глуши ледяной.
Я чуял спиной: меня скоро накроет,
Метель уже воет. Пытаюсь рукой,
Ногой, да хоть чем шевельнуться, застыли,
Как мертвые были все части мои.
Они мне казались глухими чужими.
Глазами пустыми я видел огни
Чужой западни, я не верил, что что-то
Живое, природа здесь будет светить.
Убить меня вряд ли во сне может кто-то.
Восхода я жду, он обязан прийти.
Взойти на холодное ясное небо,
Из снега тюрьмы, из обители льда.
Тогда я проснусь, и ленивая нега
Дождливого лета наполнит глаза.
Молчат небеса, и огни уже близко
Так низко висит леденящий туман.
Касание ужаса вязко и склизко.
Со свистом гудел бесконечный буран.
Глухой океан серебристого снега
Поймал меня ветром, как бросил аркан.
В тумане густом разглядел человека.
А может и нет, может это обман?
Отдал бы я всё, лишь бы был он спасением
Не просто творением сна моего
Не мог же он быть миражом, наваждением…
Но лучше б он был. Вот я вижу его:
Иссохшее мертвое грязное тело:
Пустые глазницы, зловещий оскал,
Бескровно лицо его, мертвенно бело.
Тянул свои руки, он что-то искал.
Я знал, чего хочет и кем был он: сонник:
Покойник, при смерти его замело.
Нечистое зло к живым тянет ладони,
Из спящих людей выпивает тепло.
Никто из его жертв уже не проснется,
За ним остается безжизненный труп.
К утру ни один в мир живых не вернется.
Всё тело трясется, я тоже умру.
Фигура ко мне не спеша приближалась,
И всё внутри сжалось в отчаяния комок.
Замолк стылый ветер, но вьюга осталась.
Внутри всё сломалось, я знал, что не мог
Избегнуть свой рок, без сомнений догонит:
Я здесь на ладони, в плену снежных волн.
Сорвался мой стон: отпусти меня, сонник,
Холодный покойник, закончи мой сон!
В слепом покаянии, безумном отчаянии,
Трусливом молчании я ждал, он идет.
Несет своей жертве он боль и страдание.
Одно лишь касание – и жертва умрет.
Грядет неизбежность моей скорой смерти.
Не верю, что это последний мой сон.
На сдавленный стон мой мучитель ответил
Пугающим смехом, похожим на звон.
Звучат в унисон в голове моей звуки.
Дыханье его мою душу дерет.
Он тянет ко мне свои хладные руки,
И мысли мои превращаются в лед.
Сегодня, 06:59 by МитяйПросмотров: 29Комментарии: 0
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