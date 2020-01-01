Сонник

Митяй Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:59 by

Я сплю или нет? Это сложно проверить,Так сложно поверить, что я еще сплю.Как долго я сплю? Как мне время замерить?Не в силах ответить, я просто стою.Молю, чтобы кто-то помог мне проснуться,Домой мне вернуться из кокона снов.Со слов всё легко, но никак не очнуться,Я вновь окунулся в пучину снегов,Седых берегов необъятного моря,Холодного горя глуши ледяной.Я чуял спиной: меня скоро накроет,Метель уже воет. Пытаюсь рукой,Ногой, да хоть чем шевельнуться, застыли,Как мертвые были все части мои.Они мне казались глухими чужими.Глазами пустыми я видел огниЧужой западни, я не верил, что что-тоЖивое, природа здесь будет светить.Убить меня вряд ли во сне может кто-то.Восхода я жду, он обязан прийти.Взойти на холодное ясное небо,Из снега тюрьмы, из обители льда.Тогда я проснусь, и ленивая негаДождливого лета наполнит глаза.Молчат небеса, и огни уже близкоТак низко висит леденящий туман.Касание ужаса вязко и склизко.Со свистом гудел бесконечный буран.Глухой океан серебристого снегаПоймал меня ветром, как бросил аркан.В тумане густом разглядел человека.А может и нет, может это обман?Отдал бы я всё, лишь бы был он спасениемНе просто творением сна моегоНе мог же он быть миражом, наваждением…Но лучше б он был. Вот я вижу его:Иссохшее мертвое грязное тело:Пустые глазницы, зловещий оскал,Бескровно лицо его, мертвенно бело.Тянул свои руки, он что-то искал.Я знал, чего хочет и кем был он: сонник:Покойник, при смерти его замело.Нечистое зло к живым тянет ладони,Из спящих людей выпивает тепло.Никто из его жертв уже не проснется,За ним остается безжизненный труп.К утру ни один в мир живых не вернется.Всё тело трясется, я тоже умру.Фигура ко мне не спеша приближалась,И всё внутри сжалось в отчаяния комок.Замолк стылый ветер, но вьюга осталась.Внутри всё сломалось, я знал, что не могИзбегнуть свой рок, без сомнений догонит:Я здесь на ладони, в плену снежных волн.Сорвался мой стон: отпусти меня, сонник,Холодный покойник, закончи мой сон!В слепом покаянии, безумном отчаянии,Трусливом молчании я ждал, он идет.Несет своей жертве он боль и страдание.Одно лишь касание – и жертва умрет.Грядет неизбежность моей скорой смерти.Не верю, что это последний мой сон.На сдавленный стон мой мучитель ответилПугающим смехом, похожим на звон.Звучат в унисон в голове моей звуки.Дыханье его мою душу дерет.Он тянет ко мне свои хладные руки,И мысли мои превращаются в лед.

Ключевые слова: Сон снег вьюга холод авторский стих

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