МарсианамПростите меня, марсиане,
за то, что я к вам не лечу -
меня тут поймали земляне
и водят меня ко врачу.
Он мне говорит: "Очень болен...
- качает своей головой,
- Не в Вашей, воробушек, воле
отправиться в мир неземной".
Как свяжут, как вколют - так больно! -
и сразу на сутки без снов.
Потом просыпаюсь довольным
на пару каких-то часов
и снова мечтаю о Марсе,
где ждёт меня дом и семья...
И как я ещё не сломался?
И как ещё выжил тут я?
Об этом никто не узнает,
но Вам я, пожалуй, скажу -
поскольку и Вы марсианин
и с Вами живёт какаду:
под хлипкой моею кушеткой,
у серого злого окна,
бывает, появится редко
красивая очень Она.
Земляне зовут её "мышью",
а я говорю: "Процион".
Стараюсь, конечно, потише,
а то вдруг появится Он...
Но Вы никому не скажите! -
Вас тоже ведь тянет на Марс?
Простите, простите, простите
за всё, марсиане, всех нас!
Сегодня, 14:33 by Капитан ГрегПросмотров: 73Комментарии: 3
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