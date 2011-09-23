Марсианам

Капитан Грег Просмотров: 73 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 14:33 by

Простите меня, марсиане,за то, что я к вам не лечу -меня тут поймали землянеи водят меня ко врачу.Он мне говорит: "Очень болен...- качает своей головой,- Не в Вашей, воробушек, волеотправиться в мир неземной".Как свяжут, как вколют - так больно! -и сразу на сутки без снов.Потом просыпаюсь довольнымна пару каких-то часови снова мечтаю о Марсе,где ждёт меня дом и семья...И как я ещё не сломался?И как ещё выжил тут я?Об этом никто не узнает,но Вам я, пожалуй, скажу -поскольку и Вы марсианини с Вами живёт какаду:под хлипкой моею кушеткой,у серого злого окна,бывает, появится редкокрасивая очень Она.Земляне зовут её "мышью",а я говорю: "Процион".Стараюсь, конечно, потише,а то вдруг появится Он...Но Вы никому не скажите! -Вас тоже ведь тянет на Марс?Простите, простите, проститеза всё, марсиане, всех нас!

Ключевые слова: Сумасшедший дом марс психушка юмор душевнобольные авторский стих

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