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Стихи

Марсианам

Простите меня, марсиане,
за то, что я к вам не лечу -
меня тут поймали земляне
и водят меня ко врачу.

Он мне говорит: "Очень болен...
- качает своей головой,
- Не в Вашей, воробушек, воле
отправиться в мир неземной".

Как свяжут, как вколют - так больно! -
и сразу на сутки без снов.
Потом просыпаюсь довольным
на пару каких-то часов

и снова мечтаю о Марсе,
где ждёт меня дом и семья...
И как я ещё не сломался?
И как ещё выжил тут я?

Об этом никто не узнает,
но Вам я, пожалуй, скажу -
поскольку и Вы марсианин
и с Вами живёт какаду:

под хлипкой моею кушеткой,
у серого злого окна,
бывает, появится редко
красивая очень Она.

Земляне зовут её "мышью",
а я говорю: "Процион".
Стараюсь, конечно, потише,
а то вдруг появится Он...

Но Вы никому не скажите! -
Вас тоже ведь тянет на Марс?
Простите, простите, простите
за всё, марсиане, всех нас!

Сегодня, 14:33 by Капитан ГрегПросмотров: 73Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Сумасшедший дом марс психушка юмор душевнобольные авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 16:13
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 235
На удивление стих мне понравился. Лёгкий слог порадовал очень.Не поскуплюсь на океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:49
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (3274|-1)
Публикаций: 2 356
Комментариев: 13 051
Приятно читать хороший стих.) На редкость вот прям хороший.) Плюс конечно! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 21:03
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2503|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 409
Очень грустное +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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