Простите, Ангелы!

Судьба у ангела немного странная,

Покрыт до самых пят ваш ангел ранами.

И беды-горечи, и боль сердечная,

Всё ранит ангела, чей подопечный вы.



Всегда, привычно так, твердите «сильный я»,

Не видя тяжкие его усилия.

А у пернатого опять ранение,

Страдает и не ждёт он слов почтения.



По жизни смелые идём и гордые.

Считаем, мы - кремень, орехи твёрдые.

Но не спасали б нас их крылья белые,

Мы вряд ли были бы такими смелыми.



Нам муки адовы здесь всем дарованы,

Спасибо ангелам - они бедовые.

Ведь нам не выдержать, одним не справиться,

Они же терпят боль

за нас, стараются.



Всё на себя берут со дня рождения,

А мы терзаем их без сожаления,

По жизни носимся, как оголтелые.

Простите, Ангелы, простите белые!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:52

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 105 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:52 by

Автор - Лана Лэнц.

Ключевые слова: Судьба Ангел беда боль муки страдания рождение жизнь стихи

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