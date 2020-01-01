Простите, Ангелы!
Судьба у ангела немного странная,
Покрыт до самых пят ваш ангел ранами.
И беды-горечи, и боль сердечная,
Всё ранит ангела, чей подопечный вы.
Всегда, привычно так, твердите «сильный я»,
Не видя тяжкие его усилия.
А у пернатого опять ранение,
Страдает и не ждёт он слов почтения.
По жизни смелые идём и гордые.
Считаем, мы - кремень, орехи твёрдые.
Но не спасали б нас их крылья белые,
Мы вряд ли были бы такими смелыми.
Нам муки адовы здесь всем дарованы,
Спасибо ангелам - они бедовые.
Ведь нам не выдержать, одним не справиться,
Они же терпят боль
за нас, стараются.
Всё на себя берут со дня рождения,
А мы терзаем их без сожаления,
По жизни носимся, как оголтелые.
Простите, Ангелы, простите белые!
Покрыт до самых пят ваш ангел ранами.
И беды-горечи, и боль сердечная,
Всё ранит ангела, чей подопечный вы.
Всегда, привычно так, твердите «сильный я»,
Не видя тяжкие его усилия.
А у пернатого опять ранение,
Страдает и не ждёт он слов почтения.
По жизни смелые идём и гордые.
Считаем, мы - кремень, орехи твёрдые.
Но не спасали б нас их крылья белые,
Мы вряд ли были бы такими смелыми.
Нам муки адовы здесь всем дарованы,
Спасибо ангелам - они бедовые.
Ведь нам не выдержать, одним не справиться,
Они же терпят боль
за нас, стараются.
Всё на себя берут со дня рождения,
А мы терзаем их без сожаления,
По жизни носимся, как оголтелые.
Простите, Ангелы, простите белые!
Автор - Лана Лэнц.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:52
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 12:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 105Комментарии: 0
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