Лишь страшный сон?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:33

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Vait D. Selenger Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:33 by

Темнейший лес, зловонный запахВисящий труп увидели ребята при свете фонарей.О, бедолага. В чьих побывал он цепких лапах.Так жутко. А погода будто стала холодней.Их путь был долгим сквозь туман, холод, тьмуВсё дальше в лес, в заброшенный домишко,Где каждый может быть получит по клейму,Но есть реванш сейчас, а это значит передышка.Той ночью, в сумрачный, недобрый часНастигли каждого кровь леденящие кошмарыОгонь в печи, так ярко вспыхнул и погасВсе как один в поту проснулись ощущая злые чары.И только парня одного нет среди них. Куда пропал?А может на втором он этаже поспать расположился.Второй не думая поднялся по ступеням вверхРаздался крик. Все прибежали. Дом в молчанье погрузился.Распахнутая дверь, за ней стоял агатовый алтарь,И парень кланялся, дрожал от ужаса и страхаОн был раздет, избит, по телу словно плеть прошласьРебята под руки поволоки из комнаты его, не понимая зла размаха.А на вторую ночь, явился вновь кошмарВторгался словно вор в чужие сны и мыслиОн слабости, всех четверых ребят нашёлУ одного средь них, всю душу страхи смаковали, грызли.На третью ночь висели двое из парней тех на ветвях.И были животы их вспороты, кишки деревья оплеталиТела безжизненно болтались будто в окровавленных цепяхИ сотни рунных знаков кожу, как пергамент расписали.Единственный из всех, кто выжил пробирался через лесВидениями и смрадом разум был отравлен, словно ядомНа разных языках ему нашёптывал в сознанье бес:«Слугою стань моим, ведь ты на смерть стал обречён обрядом».Споткнулся парень об корягу, поднял помутневший взорОн пересохшими губами молвил "Кто ты? не скрывая дрожи.«Я старый бог» - но в этом мире для себя приют нашёл«Душа безлика как и у тебя лишь в этом мы с тобою схожи».От боли парень на весь лес кричал, он умолял что б отпустил, да где тамНе сможет скованный виной уйти. Всё мозгом понимал.«Ты узнал моё имя, так не смей произносить его! И по рукам»«Ты древний...» - прошептал он умирая – «... Йотун». Смерть финал.

Ключевые слова: Лес яд боль авторская история

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