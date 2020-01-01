Лишь страшный сон?Темнейший лес, зловонный запах
Висящий труп увидели ребята при свете фонарей.
О, бедолага. В чьих побывал он цепких лапах.
Так жутко. А погода будто стала холодней.
Их путь был долгим сквозь туман, холод, тьму
Всё дальше в лес, в заброшенный домишко,
Где каждый может быть получит по клейму,
Но есть реванш сейчас, а это значит передышка.
Той ночью, в сумрачный, недобрый час
Настигли каждого кровь леденящие кошмары
Огонь в печи, так ярко вспыхнул и погас
Все как один в поту проснулись ощущая злые чары.
И только парня одного нет среди них. Куда пропал?
А может на втором он этаже поспать расположился.
Второй не думая поднялся по ступеням вверх
Раздался крик. Все прибежали. Дом в молчанье погрузился.
Распахнутая дверь, за ней стоял агатовый алтарь,
И парень кланялся, дрожал от ужаса и страха
Он был раздет, избит, по телу словно плеть прошлась
Ребята под руки поволоки из комнаты его, не понимая зла размаха.
А на вторую ночь, явился вновь кошмар
Вторгался словно вор в чужие сны и мысли
Он слабости, всех четверых ребят нашёл
У одного средь них, всю душу страхи смаковали, грызли.
На третью ночь висели двое из парней тех на ветвях.
И были животы их вспороты, кишки деревья оплетали
Тела безжизненно болтались будто в окровавленных цепях
И сотни рунных знаков кожу, как пергамент расписали.
Единственный из всех, кто выжил пробирался через лес
Видениями и смрадом разум был отравлен, словно ядом
На разных языках ему нашёптывал в сознанье бес:
«Слугою стань моим, ведь ты на смерть стал обречён обрядом».
Споткнулся парень об корягу, поднял помутневший взор
Он пересохшими губами молвил "Кто ты? не скрывая дрожи.
«Я старый бог» - но в этом мире для себя приют нашёл
«Душа безлика как и у тебя лишь в этом мы с тобою схожи».
От боли парень на весь лес кричал, он умолял что б отпустил, да где там
Не сможет скованный виной уйти. Всё мозгом понимал.
«Ты узнал моё имя, так не смей произносить его! И по рукам»
«Ты древний...» - прошептал он умирая – «... Йотун». Смерть финал.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:33
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 16:33 by Vait D. SelengerПросмотров: 7Комментарии: 0
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