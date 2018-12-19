Обнимал, танцевал, смеялся

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:31

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 87 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 10:31 by

Обнимал, танцевал, смеялся - румян и спел,Рисковал, зажигал, врывался - по-детски смел.Сколько лиц впереди - увидеть да песен - спеть!А потом, но это нескоро - старуха смерть,Что придет к одряхлевшему деду -И всё равно. Старикам не нужны победы, нельзя вино.В окруженьи детей и внуков, да правнучатОн уснет - как огонь поутру покинет очаг.Вот из точки "а" вышел путник - да попрямой,А навстречу ему незнакомка из дали инойТихой поступью, в чёрном шёлке - какая стать!Присмотревшись, решила: нравится, буду спасатьОт одышки, болячек, кризиса средних лет,Седины, полноты, смирения, страхов, бед,От бессильной старческой мудрости, от вранья,Что как прежде любишь даже такого себя.Понеслась темной птицей, забыв про косу и теньГоворят, вызывающе-весел он был в тот день,И, под вечер из дому вынырнув в майскую тишь,Вдруг увидев её, успел удивиться лишь,А ещё - заглянув в бездонную глубь зрачков,Осознать, что это звёзды поют для сверчков.

Ключевые слова: Смерть молодость стихи авторский стих

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