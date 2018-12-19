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Стихи

Обнимал, танцевал, смеялся

Обнимал, танцевал, смеялся - румян и спел,
Рисковал, зажигал, врывался - по-детски смел.
Сколько лиц впереди - увидеть да песен - спеть!
А потом, но это нескоро - старуха смерть,
Что придет к одряхлевшему деду -
И всё равно. Старикам не нужны победы, нельзя вино.
В окруженьи детей и внуков, да правнучат
Он уснет - как огонь поутру покинет очаг.

Вот из точки "а" вышел путник - да по
прямой,
А навстречу ему незнакомка из дали иной
Тихой поступью, в чёрном шёлке - какая стать!
Присмотревшись, решила: нравится, буду спасать
От одышки, болячек, кризиса средних лет,
Седины, полноты, смирения, страхов, бед,
От бессильной старческой мудрости, от вранья,
Что как прежде любишь даже такого себя.

Понеслась темной птицей, забыв про косу и тень
Говорят, вызывающе-весел он был в тот день,
И, под вечер из дому вынырнув в майскую тишь,
Вдруг увидев её, успел удивиться лишь,
А ещё - заглянув в бездонную глубь зрачков,
Осознать, что это звёзды поют для сверчков.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:31
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 10:31 by Lollipop39Просмотров: 87Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Смерть молодость стихи авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Nlo
Сегодня, 18:42
+1
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Комментариев: 578
Он умер, этой девой смерть оказалась? heart_eyes Класс!
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#2 написал: Lollipop39
Сегодня, 19:01
0
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 40
Цитата: Nlo
Он умер, этой девой смерть оказалась? heart_eyes Класс!


Да, именно так - со смертью встретился.

Спасибо Вам за отзыв! kissing_heart
Зарегистрирован: 9.12.2015
#3 написал: kusi
Сегодня, 19:37
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 228
Стих мне понравился) Хорошая стилистика. Ритмичный, мелодичный.
От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
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