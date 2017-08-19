Сказка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:37

Мурчащая Просмотров: 57 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:37 by

Одинокая избушка в темном и сыром лесу,В ней живет одна старушка с бородавкой на носу,Травку к травке подбирает и тихонько говорит:«Пусть любви она не знает, пусть сердечко не болит».И горит сухая травка над зажженною свечой,Обрывает та старушка счастье девушки одной.С милым другом по тропинке эта девушка идет,Парень, нежно улыбаясь, разговор такой ведет:«Уезжаю ненадолго я в далекий край, чужой,Только сердце оставляю в стороне своей родной.Ты - мой свет, моя отрада и к тебе приеду я,Ты дождись, моя услада, ты дождись, любовь моя».И взглянув в лицо родное, услыхал такой ответ:«Буду ждать тебя, мой милый, сохранив любовь и свет,За тебя молиться буду и в светелке до утраПряжу прясть и песню лета буду допевать одна».А старушка в чистом поле ветру пепел отдала,И развеял он по свету то, что бабушка сожгла.Парень подвигов немало совершил в короткий срок,Наконец, пора настала возвращаться в городок,Оседлав коня лихого, скачет он во весь опор;Сердце бьется торопливо и пылает страстью взор.А в избушке у старушки кошка черная сидит,И колдует та старушка на большой сушеный гриб.Говорит слова простые, в ступке порошок толчет,Улыбается беззубо, на девицу хворь влечет.За окошком ветер воет, что-то стонет в полумгле,Дева свечку задувает, спать ложится в темноте.Лунный свет в окно проникнет, и свершится колдовство -Поутру она проснется в теле старом и сухом.В дымке утренней прохлады конский топот раздался,И веселый голос крикнул: «Где любимая моя?С добрым утром, дорогая! Выходи же на крыльцо,Дай коню воды напиться, оботри мое лицо!Я устал, к любимой мчался, словно ветер удалой,Выходи, краса-девица, душу, сердце успокой!»И послышался певучий голос нежный молодой:«Заходи, мой друг сердечный! Здесь ты обретешь покой,Я ждала тебя все время, я была тебе верна,Песни вечерами пела, сидя у веретена».Бросив взмыленного друга, парень кинулся во двор:Там под яблоней стояла девушка, потупив взор.Одинокая избушка в темном и сыром лесу,Там жила одна старушка с бородавкой на носу.Выпив зелье колдовское, молодость себе вернув,Обрекла на смерть другую, всех в округе обманув.Зачарованная дева и не помнит, кем была,Сердце никого не любит, так в глуши и померла.

Ключевые слова: Колдунья избушка девушка парень колдовство хворь авторский стих

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