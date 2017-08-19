СказкаОдинокая избушка в темном и сыром лесу,
В ней живет одна старушка с бородавкой на носу,
Травку к травке подбирает и тихонько говорит:
«Пусть любви она не знает, пусть сердечко не болит».
И горит сухая травка над зажженною свечой,
Обрывает та старушка счастье девушки одной.
С милым другом по тропинке эта девушка идет,
Парень, нежно улыбаясь, разговор такой ведет:
«Уезжаю ненадолго я в далекий край, чужой,
Только сердце оставляю в стороне своей родной.
Ты - мой свет, моя отрада и к тебе приеду я,
Ты дождись, моя услада, ты дождись, любовь моя».
И взглянув в лицо родное, услыхал такой ответ:
«Буду ждать тебя, мой милый, сохранив любовь и свет,
За тебя молиться буду и в светелке до утра
Пряжу прясть и песню лета буду допевать одна».
А старушка в чистом поле ветру пепел отдала,
И развеял он по свету то, что бабушка сожгла.
Парень подвигов немало совершил в короткий срок,
Наконец, пора настала возвращаться в городок,
Оседлав коня лихого, скачет он во весь опор;
Сердце бьется торопливо и пылает страстью взор.
А в избушке у старушки кошка черная сидит,
И колдует та старушка на большой сушеный гриб.
Говорит слова простые, в ступке порошок толчет,
Улыбается беззубо, на девицу хворь влечет.
За окошком ветер воет, что-то стонет в полумгле,
Дева свечку задувает, спать ложится в темноте.
Лунный свет в окно проникнет, и свершится колдовство -
Поутру она проснется в теле старом и сухом.
В дымке утренней прохлады конский топот раздался,
И веселый голос крикнул: «Где любимая моя?
С добрым утром, дорогая! Выходи же на крыльцо,
Дай коню воды напиться, оботри мое лицо!
Я устал, к любимой мчался, словно ветер удалой,
Выходи, краса-девица, душу, сердце успокой!»
И послышался певучий голос нежный молодой:
«Заходи, мой друг сердечный! Здесь ты обретешь покой,
Я ждала тебя все время, я была тебе верна,
Песни вечерами пела, сидя у веретена».
Бросив взмыленного друга, парень кинулся во двор:
Там под яблоней стояла девушка, потупив взор.
Одинокая избушка в темном и сыром лесу,
Там жила одна старушка с бородавкой на носу.
Выпив зелье колдовское, молодость себе вернув,
Обрекла на смерть другую, всех в округе обманув.
Зачарованная дева и не помнит, кем была,
Сердце никого не любит, так в глуши и померла.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:37
Сегодня, 06:37 by МурчащаяПросмотров: 57Комментарии: 1
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