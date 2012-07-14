Поэзия плывущих туч

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:47

непоняткин Просмотров: 27 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:47 by

Песком беременны часы,Когда под жёлтый шорох кварцаПриходит ночь, и лают псыНа призрак старца.Кресты тяжёлые вдалиДрожали от раскатов грома,И отражались ковылиВ глазах фантома.Пока густая мгла жива,Вставали тучи на пуанты,И повторяла ночь словаПоэмы Данте.Слова летели за черту,Туда, где мир томился грешный,И на могильную плитуВо тьме кромешной.Гость из реальности инойУвидел всё же смерти датуТой женщины, что под лунойЛюбил когда-то.Покинув неба кутерьму,Одним движением несмелымСпускалось облако во тьмуТуманом белым.Два облака - она и он,Парили низко над оградой,И тихо пели в унисонДождя балладу.Ларец стихов скрипичный ключОткрыл, и тонко прозвучалаПоэзия плывущих туч -Любви начало.Упала в музыкальный рядПечаль возвышенного слога.Прошёл языческий обрядДля злого бога.Стесняясь, первая звездаЯвила свет. За ней - вторая.На плиты капала водаСлезами рая.

Ключевые слова: Облака дождь баллада авторский стих

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