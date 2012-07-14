Поэзия плывущих тучПеском беременны часы,
Когда под жёлтый шорох кварца
Приходит ночь, и лают псы
На призрак старца.
Кресты тяжёлые вдали
Дрожали от раскатов грома,
И отражались ковыли
В глазах фантома.
Пока густая мгла жива,
Вставали тучи на пуанты,
И повторяла ночь слова
Поэмы Данте.
Слова летели за черту,
Туда, где мир томился грешный,
И на могильную плиту
Во тьме кромешной.
Гость из реальности иной
Увидел всё же смерти дату
Той женщины, что под луной
Любил когда-то.
Покинув неба кутерьму,
Одним движением несмелым
Спускалось облако во тьму
Туманом белым.
Два облака - она и он,
Парили низко над оградой,
И тихо пели в унисон
Дождя балладу.
Ларец стихов скрипичный ключ
Открыл, и тонко прозвучала
Поэзия плывущих туч -
Любви начало.
Упала в музыкальный ряд
Печаль возвышенного слога.
Прошёл языческий обряд
Для злого бога.
Стесняясь, первая звезда
Явила свет. За ней - вторая.
На плиты капала вода
Слезами рая.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47 by непоняткинПросмотров: 27Комментарии: 2
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