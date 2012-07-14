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Стихи

Поэзия плывущих туч

Песком беременны часы,
Когда под жёлтый шорох кварца
Приходит ночь, и лают псы
На призрак старца.

Кресты тяжёлые вдали
Дрожали от раскатов грома,
И отражались ковыли
В глазах фантома.

Пока густая мгла жива,
Вставали тучи на пуанты,
И повторяла ночь слова
Поэмы Данте.

Слова летели за черту,
Туда, где мир томился грешный,
И на могильную плиту
Во тьме кромешной.

Гость из реальности иной
Увидел всё же смерти дату
Той женщины, что под луной
Любил когда-то.

Покинув неба кутерьму,
Одним движением несмелым
Спускалось облако во тьму
Туманом белым.

Два облака - она и он,
Парили низко над оградой,
И тихо пели в унисон
Дождя балладу.

Ларец стихов скрипичный ключ
Открыл, и тонко прозвучала
Поэзия плывущих туч -
Любви начало.

Упала в музыкальный ряд
Печаль возвышенного слога.
Прошёл языческий обряд
Для злого бога.

Стесняясь, первая звезда
Явила свет. За ней - вторая.
На плиты капала вода
Слезами рая.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47 by непоняткинПросмотров: 27Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Облака дождь баллада авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 19:48
0
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Красивый стих, +++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: непоняткин
Сегодня, 20:16
0
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Комментариев: 28
Цитата: Qusto
Красивый стих, +++++++++++++++++++++

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Зарегистрирован: 2.07.2016
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