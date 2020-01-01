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Стихи

Эпитафии и эпиграммы. Часть первая

Эпитафия воинствующему атеисту

И сколько б ты не спорил,
Тебя забрали черти в ад.
Но даже им ты доказал,
Что ненаучен их уклад.

Бойцам мистического фронта

Волосы в пол, безумный взгляд
И неординарный готичный наряд...
Но сколько б жути ты не гнал,
Так новым Кингом и не стал!

Эпитафия павшему от covid-19

Хоть и окружил себя ты дарами,
Гречкой, тушенкой, иными благами.
Но, не желая раскинуть мозгами,
Утоп ты, несчастный, в собственной ванне,
Упорно барахтаясь кверху ногами.

К российскому оппозиционеру

Твой пылкий дух мир сотрясал,
Судьбой страны располагая.
И с колен Россию ты поднимал,
Мимоходом ее врагов поражая.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:08
Сегодня, 06:58 by Марк АдамПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Жуть судьба черти авторский стих

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