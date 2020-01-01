Эпитафии и эпиграммы. Часть первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:08

Марк Адам Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:58 by

И сколько б ты не спорил,Тебя забрали черти в ад.Но даже им ты доказал,Что ненаучен их уклад.Волосы в пол, безумный взглядИ неординарный готичный наряд...Но сколько б жути ты не гнал,Так новым Кингом и не стал!Хоть и окружил себя ты дарами,Гречкой, тушенкой, иными благами.Но, не желая раскинуть мозгами,Утоп ты, несчастный, в собственной ванне,Упорно барахтаясь кверху ногами.Твой пылкий дух мир сотрясал,Судьбой страны располагая.И с колен Россию ты поднимал,Мимоходом ее врагов поражая.

Ключевые слова: Жуть судьба черти авторский стих

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