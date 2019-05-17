Чай со Вселенной

Чай со ВселеннойКо мне Вселенная зашла на чай.
Аристократка. Профиль медальонный.
– Я, – говорит,– тут проходила невзначай,
Ты только черный мне налей, а не зеленый.
Я ей лимон порезала на блюдце,
Поставила на стол конфеты, мед…
А глянула в глаза – они смеются,
Да кто ее, Вселенную, поймет?
Мы с ней сидели, чай с лимоном пили,
От чая плавно перешли к "Чинзано",
Застыло время. Мимо звезды плыли,
И нам не поздно было и не рано.
О женском говорили, о своем…
Она, нездешней красотой светя,
Своей любовью мой согрела дом
И улыбалась ясно, как дитя.
Звучала наша музыка земная,
В нее вплетался звезд далекий хор,
Молчало время. Даже и не знаю,
Как долго длился со Вселенной разговор.
Качнулся маятник. – Дела, – и встала,
– Поспели звезды, надо отрясти.
А я ей вслед ладошкой помахала:
– Ты заходи! А что не так – прости.
…Ее дорога обрывалась в никуда.
Я все боялась, что она споткнется.
Но встречь взлетела яркая звезда
И вспыхнула, как маленькое солнце.
Вдали растаял тонкий силуэт,
Легко взмахнув рукою на прощанье,
И я вздохнула – вот была и нет.
Пойду-ка я еще поставлю чайник.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:53
Сегодня, 05:53 by Джилл КаслПросмотров: 54Комментарии: 1
Ключевые слова: Вселенная разговоры грусть философия жизнь чай