Чай со Вселенной

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:53

Джилл Касл Просмотров: 54 Комментарии: 1 0 Сегодня, 05:53 by

Ко мне Вселенная зашла на чай.Аристократка. Профиль медальонный.– Я, – говорит,– тут проходила невзначай,Ты только черный мне налей, а не зеленый.Я ей лимон порезала на блюдце,Поставила на стол конфеты, мед…А глянула в глаза – они смеются,Да кто ее, Вселенную, поймет?Мы с ней сидели, чай с лимоном пили,От чая плавно перешли к "Чинзано",Застыло время. Мимо звезды плыли,И нам не поздно было и не рано.О женском говорили, о своем…Она, нездешней красотой светя,Своей любовью мой согрела домИ улыбалась ясно, как дитя.Звучала наша музыка земная,В нее вплетался звезд далекий хор,Молчало время. Даже и не знаю,Как долго длился со Вселенной разговор.Качнулся маятник. – Дела, – и встала,– Поспели звезды, надо отрясти.А я ей вслед ладошкой помахала:– Ты заходи! А что не так – прости.…Ее дорога обрывалась в никуда.Я все боялась, что она споткнется.Но встречь взлетела яркая звездаИ вспыхнула, как маленькое солнце.Вдали растаял тонкий силуэт,Легко взмахнув рукою на прощанье,И я вздохнула – вот была и нет.Пойду-ка я еще поставлю чайник.

Ключевые слова: Вселенная разговоры грусть философия жизнь чай

Другие, подобные истории: