Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Чай со Вселенной

Ко мне Вселенная зашла на чай.
Аристократка. Профиль медальонный.
– Я, – говорит,– тут проходила невзначай,
Ты только черный мне налей, а не зеленый.

Я ей лимон порезала на блюдце,
Поставила на стол конфеты, мед…
А глянула в глаза – они смеются,
Да кто ее, Вселенную, поймет?

Мы с ней сидели, чай с лимоном пили,
От чая плавно перешли к "Чинзано",
Застыло время. Мимо звезды плыли,
И нам не поздно было и не рано.

О женском говорили, о своем…
Она, нездешней красотой светя,
Своей любовью мой согрела дом
И улыбалась ясно, как дитя.

Звучала наша музыка земная,
В нее вплетался звезд далекий хор,
Молчало время. Даже и не знаю,
Как долго длился со Вселенной разговор.

Качнулся маятник. – Дела, – и встала,
– Поспели звезды, надо отрясти.
А я ей вслед ладошкой помахала:
– Ты заходи! А что не так – прости.

…Ее дорога обрывалась в никуда.
Я все боялась, что она споткнется.
Но встречь взлетела яркая звезда
И вспыхнула, как маленькое солнце.

Вдали растаял тонкий силуэт,
Легко взмахнув рукою на прощанье,
И я вздохнула – вот была и нет.
Пойду-ка я еще поставлю чайник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:53
Сегодня, 05:53 by Джилл КаслПросмотров: 54Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Вселенная разговоры грусть философия жизнь чай

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Сегодня, 13:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 505
Замечательные стихи, у автора прекрасный вкус. Но.........немного не по теме или я чего-то недопоняла ???
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.