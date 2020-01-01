НейтралДемон с ржавым мечом
Ангел с чистой душой.
Он не знает на ком
Выплеснуть всю свою боль,
Неизмеримо и столь
Часто пытаясь унять.
Горем своим он пленен,
Душу терзая опять.
В мире театра людей
Сценарий "Вечный изгой".
Убийственно грустный "злодей",
Как получил эту роль?
Было восстание небес,
Зиждился переворот.
Он с нами или же бес?
Сражений водоворот.
Дьяволу он не служил,
Бога считал дураком.
Им двоим он не мил.
Нейтральным был чудаком.
Оба прогнали его,
Презрением взгляд окропив.
Даруя проклятье своё,
Смеялись с издевкой над ним.
Крылья лишились пера,
Остался голый скелет.
Остался голый скелет.
Не выросли даже рога
И демонских признаков нет.
Досталась только коса,
Что души вручили ему.
Осталась только тоска
И осознание к чему
Его склонила судьба.
Какую работу сулит.
На грани добра или зла,
На издыхании сил.
Кожа иссохла, гниет.
Он нацепил балахон.
Взгляд холодный, как лёд.
Голоса мертвенный тон.
Жизни лишают перста
И сердце чистая медь
Он последний судья
Имя которому - Смерть.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 16:24 by _Lor_Просмотров: 65Комментарии: 0
Ключевые слова: Ангел демон смерть проклятие авторский стих