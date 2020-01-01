Нейтрал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:24

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

_Lor_ Просмотров: 65 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:24 by

Демон с ржавым мечомАнгел с чистой душой.Он не знает на комВыплеснуть всю свою боль,Неизмеримо и стольЧасто пытаясь унять.Горем своим он пленен,Душу терзая опять.В мире театра людейСценарий "Вечный изгой".Убийственно грустный "злодей",Как получил эту роль?Было восстание небес,Зиждился переворот.Он с нами или же бес?Сражений водоворот.Дьяволу он не служил,Бога считал дураком.Им двоим он не мил.Нейтральным был чудаком.Оба прогнали его,Презрением взгляд окропив.Даруя проклятье своё,Смеялись с издевкой над ним.Крылья лишились пера,Остался голый скелет.Остался голый скелет.Не выросли даже рогаИ демонских признаков нет.Досталась только коса,Что души вручили ему.Осталась только тоскаИ осознание к чемуЕго склонила судьба.Какую работу сулит.На грани добра или зла,На издыхании сил.Кожа иссохла, гниет.Он нацепил балахон.Взгляд холодный, как лёд.Голоса мертвенный тон.Жизни лишают перстаИ сердце чистая медьОн последний судьяИмя которому - Смерть.

Ключевые слова: Ангел демон смерть проклятие авторский стих

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