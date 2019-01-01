Люди с пернатой душой
Не повезло как
Таким случиться.
Родиться парнем
С душою птицы.
Или девчонкой
С небес очами.
Тоска по небу
Грызет ночами.
Расправить крылья
Взывает небо.
Он никогда там
По-правде не был.
И манит солнце
Над облаками.
Но нету крыльев,
Грязь под ногами.
Душа их помнит
Порывы вихря.
Как ветер шелком
Ласкал их крылья.
Как цвет лазурный
Стелился вечность.
Казалось, счастье
Их бесконечно.
Лишь взмах упругий
И мир без грани.
О! Как забыть бы,
Что было ране?
Их сотни носит
По загранице,
Людей обычных
С душою птицы.
Лишь в самолете
Их сердце тает.
Тоска по небу
Не отпускает...
Сегодня, 08:08 by EstellanПросмотров: 19Комментарии: 0
Ключевые слова: Душа птица небо авторский стих