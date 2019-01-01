Люди с пернатой душой

Estellan Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:08 by

Не повезло какТаким случиться.Родиться парнемС душою птицы.Или девчонкойС небес очами.Тоска по небуГрызет ночами.Расправить крыльяВзывает небо.Он никогда тамПо-правде не был.И манит солнцеНад облаками.Но нету крыльев,Грязь под ногами.Душа их помнитПорывы вихря.Как ветер шелкомЛаскал их крылья.Как цвет лазурныйСтелился вечность.Казалось, счастьеИх бесконечно.Лишь взмах упругийИ мир без грани.О! Как забыть бы,Что было ране?Их сотни носитПо загранице,Людей обычныхС душою птицы.Лишь в самолетеИх сердце тает.Тоска по небуНе отпускает...

Ключевые слова: Душа птица небо авторский стих

Другие, подобные истории: