Искуситель

Qusto Просмотров: 13 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:03 by

Шепчешь, примкнув слишком близко,На устах бледных сладкие речи,Дрожу. Голос бархатный низкий -Подобный разрыву картечи...Молю, прекрати, испарись!Душу не искушай, адский Демон.И во снах страшных мне не явись,Словно чёрно-кровавый оттенок.Искушаешь, волнуешь, пленишь,Забирая последнее "я"!Льстишь, кричишь, говоришь,А во взгляде - теперь ты моя!И противиться больше нет сил,Не спасают молитвы и крест,Ты всё больше и больше мне мил,Средь нашёптанных призрачных мест.Словно птица в том мире парю,Позабыв на тот миг своё имя -Знаю лишь, что тебя я люблю!А глаза твои стали родными.Где-то в сердце я знаю - предашь!Но блаженно иду за тобою...Перед взором прекрасный мираж,Что когда-то звала я мечтою.Вот я здесь, сочтены мои дни,Смотришь твёрдо и без сожаления,Вижу бездну и Ада огни,Впереди пустота и забвение...Подобен разрыву картечи -Голос твой бархатный низкий,Льются с уст бледных сладкие речи,Шепчешь... Шепчешь, примкнув слишком близко...

Ключевые слова: Демон шёпот бездна авторский стих

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