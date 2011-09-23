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Стихи

Искуситель

Шепчешь, примкнув слишком близко,
На устах бледных сладкие речи,
Дрожу. Голос бархатный низкий -
Подобный разрыву картечи...
Молю, прекрати, испарись!
Душу не искушай, адский Демон.
И во снах страшных мне не явись,
Словно чёрно-кровавый оттенок.
Искушаешь, волнуешь, пленишь,
Забирая последнее "я"!
Льстишь, кричишь, говоришь,
А во взгляде - теперь ты моя!
И противиться больше нет сил,
Не спасают молитвы и крест,
Ты всё больше и больше мне мил,
Средь нашёптанных призрачных мест.
Словно птица в том мире парю,
Позабыв на тот миг своё имя -
Знаю лишь, что тебя я люблю!
А глаза твои стали родными.
Где-то в сердце я знаю - предашь!
Но блаженно иду за тобою...
Перед взором прекрасный мираж,
Что когда-то звала я мечтою.
Вот я здесь, сочтены мои дни,
Смотришь твёрдо и без сожаления,
Вижу бездну и Ада огни,
Впереди пустота и забвение...
Подобен разрыву картечи -
Голос твой бархатный низкий,
Льются с уст бледных сладкие речи,
Шепчешь... Шепчешь, примкнув слишком близко...

Сегодня, 14:03 by QustoПросмотров: 13Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Демон шёпот бездна авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 14:05
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 130
Шикарный стих!!! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
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