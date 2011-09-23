"Почти мертва"

Qusto Просмотров: 22 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 13:41 by

Почти мертва, не помнишь страстный мой укус,Впиваясь в бархат кожи, кровь испробовал на вкус.Дыши, как будто бы в последний раз,Ведь вскоре Смерть, а вслед за ней экстаз!О да! Ты будешь, словно тень, скитаться по земле,Голод сведёт с ума. И будешь думать обо мне!Вены пульсировать начнут на третью ночь,Порвать на части человека будешь ты не прочь.Молчи в полночной незабвенной пустоте,Все те, кого когда-то знала, вдруг не те…Под крики матери, что верит во спасение,Поддашься голоду, поддашься искушению!Но знай, мы прокляты для остального мира –Не радует ничто людей сильней, чем погубить вампира…Сопротивление оставь. Убив, переродилась,Крови испив, ты безвозвратно изменилась!Я научу, как разорвать сплетение оков,Я жду… Ищи меня средь пыльных и пустынных городов…

Ключевые слова: Укус кровь искушение авторский стих

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