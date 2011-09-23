"Почти мертва"Почти мертва, не помнишь страстный мой укус,
Впиваясь в бархат кожи, кровь испробовал на вкус.
Дыши, как будто бы в последний раз,
Ведь вскоре Смерть, а вслед за ней экстаз!
О да! Ты будешь, словно тень, скитаться по земле,
Голод сведёт с ума. И будешь думать обо мне!
Вены пульсировать начнут на третью ночь,
Порвать на части человека будешь ты не прочь.
Молчи в полночной незабвенной пустоте,
Все те, кого когда-то знала, вдруг не те…
Под крики матери, что верит во спасение,
Поддашься голоду, поддашься искушению!
Но знай, мы прокляты для остального мира –
Не радует ничто людей сильней, чем погубить вампира…
Сопротивление оставь. Убив, переродилась,
Крови испив, ты безвозвратно изменилась!
Я научу, как разорвать сплетение оков,
Я жду… Ищи меня средь пыльных и пустынных городов…
Сегодня, 13:41 by QustoПросмотров: 22Комментарии: 1
Ключевые слова: Укус кровь искушение авторский стих