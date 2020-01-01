Страшный портрет

Страшный портретУзрел я на стене его портрет,
Того, кого уже на свете нет.
Но чей прескверный лик был как живой,
Кто неотрывно наблюдал за мной.
Казалось, что куда бы я ни встал –
Хоть в угол или хоть на пьедестал,
Портрет – хоть близко, хоть издалека
В меня вперял всё два своих зрачка.
И будто наяву подкрался сон,
Когда портрет зашевелил усОм.
Я отвернулся… Чуя за спиной
Что засмеялся кто-то за стеной.
Чтоб отогнать больные мысли прочь
Я выпил… Было страх терпеть не в мочь.
К тому же ночь подкралась править бал.
Я лёг на канапе и задремал.
А он сквозь сон смотрел как будто сыч.
И вдруг меня накрыл, как паралич.
Но вот, набравшись животворных сил,
Сошёл с картины и заговорил
Портрет. Он притворялся, он живой.
Склонившись над моею головой,
О чём-то всё трепал… Вот сущий бес!
Я глаз открыл, но лиходей исчез.
Вчера, 14:07 by johnny-max-cageПросмотров: 72Комментарии: 0
Ключевые слова: Портрет страх Мистика злодей авторский стих