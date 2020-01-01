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Стихи

Страшный портрет

Узрел я на стене его портрет,
Того, кого уже на свете нет.
Но чей прескверный лик был как живой,
Кто неотрывно наблюдал за мной.

Казалось, что куда бы я ни встал –
Хоть в угол или хоть на пьедестал,
Портрет – хоть близко, хоть издалека
В меня вперял всё два своих зрачка.

И будто наяву подкрался сон,
Когда портрет зашевелил усОм.
Я отвернулся… Чуя за спиной
Что засмеялся кто-то за стеной.

Чтоб отогнать больные мысли прочь
Я выпил… Было страх терпеть не в мочь.
К тому же ночь подкралась править бал.
Я лёг на канапе и задремал.

А он сквозь сон смотрел как будто сыч.
И вдруг меня накрыл, как паралич.
Но вот, набравшись животворных сил,
Сошёл с картины и заговорил

Портрет. Он притворялся, он живой.
Склонившись над моею головой,
О чём-то всё трепал… Вот сущий бес!
Я глаз открыл, но лиходей исчез.

Вчера, 14:07 by johnny-max-cageПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Портрет страх Мистика злодей авторский стих

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