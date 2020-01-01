Страшный портрет

johnny-max-cage Просмотров: 72 Комментарии: 0 +3 Вчера, 14:07 by

Узрел я на стене его портрет,Того, кого уже на свете нет.Но чей прескверный лик был как живой,Кто неотрывно наблюдал за мной.Казалось, что куда бы я ни встал –Хоть в угол или хоть на пьедестал,Портрет – хоть близко, хоть издалекаВ меня вперял всё два своих зрачка.И будто наяву подкрался сон,Когда портрет зашевелил усОм.Я отвернулся… Чуя за спинойЧто засмеялся кто-то за стеной.Чтоб отогнать больные мысли прочьЯ выпил… Было страх терпеть не в мочь.К тому же ночь подкралась править бал.Я лёг на канапе и задремал.А он сквозь сон смотрел как будто сыч.И вдруг меня накрыл, как паралич.Но вот, набравшись животворных сил,Сошёл с картины и заговорилПортрет. Он притворялся, он живой.Склонившись над моею головой,О чём-то всё трепал… Вот сущий бес!Я глаз открыл, но лиходей исчез.

Ключевые слова: Портрет страх Мистика злодей авторский стих

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