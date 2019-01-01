Драконья королева

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:59

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 5 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:59 by

Не спасёт вас звон колоколовИ напрасен вой многоголосый.Льётся из нависших облаковПламя на руины Вестероса.Южный город корчится в огне,Кто сумеет спрятаться от гнева,Что чернел отравою в винеТоржества драконьей королевы?Пелена застлала чистый взор -Помнишь, девочкой светловолосойТы с восторгом слушала про трон?Он железный и приносит слёзы.Тишь. Опустошенье. Пепел. Прах.Сокрушённо шепчет что-то ветер.Странный снег не тает на щекахИ ему не радуются дети.В главном зале, без дверей и стен,Терпеливо дождалось проклятье.Мир почти взяла в свободный плен,Но - навстречу смерти в чёрном платье.Плавит в лаву тысячи мечейЯрость огнедышащего зеваИ уносит вдаль крылатый зверьСпящую навеки королеву.

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