Драконья королева

Драконья королеваНе спасёт вас звон колоколов
И напрасен вой многоголосый.
Льётся из нависших облаков
Пламя на руины Вестероса.
Южный город корчится в огне,
Кто сумеет спрятаться от гнева,
Что чернел отравою в вине
Торжества драконьей королевы?
Пелена застлала чистый взор -
Помнишь, девочкой светловолосой
Ты с восторгом слушала про трон?
Он железный и приносит слёзы.
Тишь. Опустошенье. Пепел. Прах.
Сокрушённо шепчет что-то ветер.
Странный снег не тает на щеках
И ему не радуются дети.
В главном зале, без дверей и стен,
Терпеливо дождалось проклятье.
Мир почти взяла в свободный плен,
Но - навстречу смерти в чёрном платье.
Плавит в лаву тысячи мечей
Ярость огнедышащего зева
И уносит вдаль крылатый зверь
Спящую навеки королеву.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:59
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 10:59 by Lollipop39Просмотров: 5Комментарии: 0
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