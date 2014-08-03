Пёс Мёртвой Царевны

Lollipop39 Просмотров: 79 Комментарии: 4 +5 Вчера, 11:47 by

Я полудрёмой укрыт возле твоих ног,Пью, прислонившись, шёлковый аромат.Верю, что меня любит Собачий Бог,Хоть некрасив и до смешного кудлат.Слушаю дрожь листвы и разговоры птиц,Стрёкот кузнечиков в сонной траве,А надо мною – та, чей свет без границ,Та, что хранит весну в льняном рукаве.Та, что сестрою названной для семиСтала, пройдя через лес, темноту и страх.Люди, увы, иногда бывают зверьми,Но не погасла улыбка на юных губах.Взгляд карих глаз по-прежнему прям,Руки щедры, а сердце полно тепла.Кто-то тебя мечтает скормить червям,Чтобы молчали правдивые зеркала.Кто-то без сна, петляя волчьей тропой,Ночью и днём идёт по твоим следам…Стряхиваю, вскочивши, кошмар дневной!Просто пригрезилось, это звенит жара…А ты всё вяжешь, и тает белый клубок,Возле калитки слышны чужие шаги:Еле ползёт, припадая на левый бок,Голос – надтреснут, как у старой карги.Просит воды и хлеба, тянет сухую плеть,Смотрят стеклянно выцветшие глаза,И тут до меня доходит – это же Смерть!А я не могу, не могу ничего сказать!«Что ты творишь? Ты же хороший пёс!Я и сама не знаю, что происходит с ним!»Просто хочу избавить друзей от слёз,Просто хочу от могилы тебя спасти.Но бесполезны прыжки и яростный лай,Правда, успел ухватить зубами подол –Ты за ошейник тащишь меня в сарай,Просишь прощенья за меньшее из зол.А со скамейки тебе улыбается СмертьИ,благодарствуя, яблоко в руку кладёт,Кровью сочатся дёсны – готов просветВ досках стены и на свободу – вот-вот!Я опоздал всего на двадцать секунд –Ты на полу лежишь увядшим цветком.Жалкий скулёж стянул холодком грудь,Словно пришиблен осиротевший дом.Что на другой стороне, без тепла и птиц?Яблоко с мертвого дерева знает ответ.Непроницаем траур сомкнутых ресниц,Хруст, спелый вкус, медленно гаснет свет.Лёгок, едва касаясь синих и чёрных трав,Чудом догнал, не дал пересечь черту,Лодочник удивлённо бровь приподнял,Нас не забрал во тьму, оставил на берегу.Замерло время, не колыхнётся вода,Мы недвижимы, тихи – и здесь, и там.Кто-то нарушит вечный завет «никогда»,Жизнь возвратит, прикоснувшись к губам.Ну, а пока верный пёс – возле твоих ног,Не подберётся тлен желтобрюхой змеёй.Верю, что меня любит Собачий Бог,Раз разрешил вместо рая побыть с тобой.

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