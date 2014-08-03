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Стихи

Пёс Мёртвой Царевны

Я полудрёмой укрыт возле твоих ног,
Пью, прислонившись, шёлковый аромат.
Верю, что меня любит Собачий Бог,
Хоть некрасив и до смешного кудлат.

Слушаю дрожь листвы и разговоры птиц,
Стрёкот кузнечиков в сонной траве,
А надо мною – та, чей свет без границ,
Та, что хранит весну в льняном рукаве.

Та, что сестрою названной для семи
Стала, пройдя через лес, темноту и страх.
Люди, увы, иногда бывают зверьми,
Но не погасла улыбка на юных губах.

Взгляд карих глаз по-прежнему прям,
Руки щедры, а сердце полно тепла.
Кто-то тебя мечтает скормить червям,
Чтобы молчали правдивые зеркала.

Кто-то без сна, петляя волчьей тропой,
Ночью и днём идёт по твоим следам…
Стряхиваю, вскочивши, кошмар дневной!
Просто пригрезилось, это звенит жара…

А ты всё вяжешь, и тает белый клубок,
Возле калитки слышны чужие шаги:
Еле ползёт, припадая на левый бок,
Голос – надтреснут, как у старой карги.

Просит воды и хлеба, тянет сухую плеть,
Смотрят стеклянно выцветшие глаза,
И тут до меня доходит – это же Смерть!
А я не могу, не могу ничего сказать!

«Что ты творишь? Ты же хороший пёс!
Я и сама не знаю, что происходит с ним!»
Просто хочу избавить друзей от слёз,
Просто хочу от могилы тебя спасти.

Но бесполезны прыжки и яростный лай,
Правда, успел ухватить зубами подол –
Ты за ошейник тащишь меня в сарай,
Просишь прощенья за меньшее из зол.

А со скамейки тебе улыбается Смерть
И,благодарствуя, яблоко в руку кладёт,
Кровью сочатся дёсны – готов просвет
В досках стены и на свободу – вот-вот!

Я опоздал всего на двадцать секунд –
Ты на полу лежишь увядшим цветком.
Жалкий скулёж стянул холодком грудь,
Словно пришиблен осиротевший дом.

Что на другой стороне, без тепла и птиц?
Яблоко с мертвого дерева знает ответ.
Непроницаем траур сомкнутых ресниц,
Хруст, спелый вкус, медленно гаснет свет.

Лёгок, едва касаясь синих и чёрных трав,
Чудом догнал, не дал пересечь черту,
Лодочник удивлённо бровь приподнял,
Нас не забрал во тьму, оставил на берегу.

Замерло время, не колыхнётся вода,
Мы недвижимы, тихи – и здесь, и там.
Кто-то нарушит вечный завет «никогда»,
Жизнь возвратит, прикоснувшись к губам.

Ну, а пока верный пёс – возле твоих ног,
Не подберётся тлен желтобрюхой змеёй.
Верю, что меня любит Собачий Бог,
Раз разрешил вместо рая побыть с тобой.
Вчера, 11:47 by Lollipop39Просмотров: 79Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Пёс девушка дружба верность любовь смерть царевна яблоко авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 11:54
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 798
Комментариев: 8 746
Вот ведь жизнь собачья, и что дальше - не понятно. Царевна оживёт. А пёс?
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Tigger power
Вчера, 13:36
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2289|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 863
Меня тоже очень печалило, что про верного друга все позабыли +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#3 написал: kusi
Вчера, 17:20
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 105
Стих понравился. От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:58
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2955|-1)
Публикаций: 1 863
Комментариев: 12 013
Замечательно написанный стих, на мотив старой сказки!!! Браво! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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