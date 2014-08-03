Пёс Мёртвой Царевны

Пёс Мёртвой ЦаревныЯ полудрёмой укрыт возле твоих ног,
Пью, прислонившись, шёлковый аромат.
Верю, что меня любит Собачий Бог,
Хоть некрасив и до смешного кудлат.
Слушаю дрожь листвы и разговоры птиц,
Стрёкот кузнечиков в сонной траве,
А надо мною – та, чей свет без границ,
Та, что хранит весну в льняном рукаве.
Та, что сестрою названной для семи
Стала, пройдя через лес, темноту и страх.
Люди, увы, иногда бывают зверьми,
Но не погасла улыбка на юных губах.
Взгляд карих глаз по-прежнему прям,
Руки щедры, а сердце полно тепла.
Кто-то тебя мечтает скормить червям,
Чтобы молчали правдивые зеркала.
Кто-то без сна, петляя волчьей тропой,
Ночью и днём идёт по твоим следам…
Стряхиваю, вскочивши, кошмар дневной!
Просто пригрезилось, это звенит жара…
А ты всё вяжешь, и тает белый клубок,
Возле калитки слышны чужие шаги:
Еле ползёт, припадая на левый бок,
Голос – надтреснут, как у старой карги.
Просит воды и хлеба, тянет сухую плеть,
Смотрят стеклянно выцветшие глаза,
И тут до меня доходит – это же Смерть!
А я не могу, не могу ничего сказать!
«Что ты творишь? Ты же хороший пёс!
Я и сама не знаю, что происходит с ним!»
Просто хочу избавить друзей от слёз,
Просто хочу от могилы тебя спасти.
Но бесполезны прыжки и яростный лай,
Правда, успел ухватить зубами подол –
Ты за ошейник тащишь меня в сарай,
Просишь прощенья за меньшее из зол.
А со скамейки тебе улыбается Смерть
И,благодарствуя, яблоко в руку кладёт,
Кровью сочатся дёсны – готов просвет
В досках стены и на свободу – вот-вот!
Я опоздал всего на двадцать секунд –
Ты на полу лежишь увядшим цветком.
Жалкий скулёж стянул холодком грудь,
Словно пришиблен осиротевший дом.
Что на другой стороне, без тепла и птиц?
Яблоко с мертвого дерева знает ответ.
Непроницаем траур сомкнутых ресниц,
Хруст, спелый вкус, медленно гаснет свет.
Лёгок, едва касаясь синих и чёрных трав,
Чудом догнал, не дал пересечь черту,
Лодочник удивлённо бровь приподнял,
Нас не забрал во тьму, оставил на берегу.
Замерло время, не колыхнётся вода,
Мы недвижимы, тихи – и здесь, и там.
Кто-то нарушит вечный завет «никогда»,
Жизнь возвратит, прикоснувшись к губам.
Ну, а пока верный пёс – возле твоих ног,
Не подберётся тлен желтобрюхой змеёй.
Верю, что меня любит Собачий Бог,
Раз разрешил вместо рая побыть с тобой.
Вчера, 11:47 by Lollipop39Просмотров: 79Комментарии: 4
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