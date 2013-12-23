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Стихи

Траурная осень

Тревожный ветер колобродит,
Вздыхая шорохом листвы
Над гробом, словно, у природы,
Что не пробудится, увы.
Не скажет нам о сокровенном.
Застынет взглядом на плите,
Извечный камень преткновенья,
Немая память о мечте.
Взыграв на чувствах, что ей чужды
По нотам значимости дней,
На зеркалах разбитой лужи,
По крыше каплями сильней.
Лиственным кружевом на кожу
Упав, становится уже
Скребущейся и скорбной кошкой
На разворошенной душе.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:38
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:38 by johnny-max-cageПросмотров: 50Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Осень траур природа смерть душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:10
+1
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Публикаций: 85
Комментариев: 5 388
Скребущейся и скорбной кошкой
На разворошенной душе.

Всё так, всё так
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 13:22
+1
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 795
Комментариев: 8 730
Красиво написано!
На зеркалах разбитой лужи

Здорово. Но печально.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 13:33
0
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Комментариев: 4 846
Как всегда великолепно! +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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