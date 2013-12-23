Траурная осень

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:38

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 50 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 01:38 by

Тревожный ветер колобродит,Вздыхая шорохом листвыНад гробом, словно, у природы,Что не пробудится, увы.Не скажет нам о сокровенном.Застынет взглядом на плите,Извечный камень преткновенья,Немая память о мечте.Взыграв на чувствах, что ей чуждыПо нотам значимости дней,На зеркалах разбитой лужи,По крыше каплями сильней.Лиственным кружевом на кожуУпав, становится ужеСкребущейся и скорбной кошкойНа разворошенной душе.

Ключевые слова: Осень траур природа смерть душа авторский стих

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