Траурная осень

Траурная осеньТревожный ветер колобродит,
Вздыхая шорохом листвы
Над гробом, словно, у природы,
Что не пробудится, увы.
Не скажет нам о сокровенном.
Застынет взглядом на плите,
Извечный камень преткновенья,
Немая память о мечте.
Взыграв на чувствах, что ей чужды
По нотам значимости дней,
На зеркалах разбитой лужи,
По крыше каплями сильней.
Лиственным кружевом на кожу
Упав, становится уже
Скребущейся и скорбной кошкой
На разворошенной душе.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:38
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:38 by johnny-max-cageПросмотров: 50Комментарии: 3
Ключевые слова: Осень траур природа смерть душа авторский стих