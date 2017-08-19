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Стихи

Без названия

Все так боятся душ умерших.
Так явно все об этом говорят.
Все говорят: "О боги", - и перекрестившись
Бегут, куда глаза глядят.

А я пытаюсь вечно вызвать эту душу,
Чтобы побыть одна... наедине
С тем человеком, что всегда был рядом.
Ну а теперь, приходит лишь во сне.

И пусть не каждый день душа приходит.
Не каждый раз, когда ее зову.
Зато всегда в тот час, когда изнемогаю,
Когда бегу по встречной и реву.

И каждый раз меня душа спасает.
Оберегает в дни, когда нет сил.
Хотя порой охота затеряться
Средь тихих и украшенных могил.

Порою не хватает кислорода,
Чтобы кричать, чтобы ступить на новый лед.
Тогда душа тихонько подлетает
И говорит... давай... иди... вперед.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:37 by NinaEEПросмотров: 50Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Душа поддержка отчаяние авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:27
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Можно назвать стих - "Крик души" Мне понравился. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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