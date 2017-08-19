Без названия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

NinaEE Просмотров: 50 Комментарии: 1 +3 Вчера, 20:37 by

Все так боятся душ умерших.Так явно все об этом говорят.Все говорят: "О боги", - и перекрестившисьБегут, куда глаза глядят.А я пытаюсь вечно вызвать эту душу,Чтобы побыть одна... наединеС тем человеком, что всегда был рядом.Ну а теперь, приходит лишь во сне.И пусть не каждый день душа приходит.Не каждый раз, когда ее зову.Зато всегда в тот час, когда изнемогаю,Когда бегу по встречной и реву.И каждый раз меня душа спасает.Оберегает в дни, когда нет сил.Хотя порой охота затерятьсяСредь тихих и украшенных могил.Порою не хватает кислорода,Чтобы кричать, чтобы ступить на новый лед.Тогда душа тихонько подлетаетИ говорит... давай... иди... вперед.

Ключевые слова: Душа поддержка отчаяние авторский стих

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