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Стихи

Мистическая Яракта

Посреди Прибайкальской тайги находится Ярактинское месторождение, где на протяжении многих лет производится разбуривание недр и добыча нефти и газа. Засушливой осенней порой произошло возгорание лесов - пожары, несмотря на все предпринимаемые меры, охватывали все большие участки тайги, окутывая плотным едким дымом всю Яракту. Сильное задымление и высокое содержание угарного газа в атмосфере стало причиной не только отравления сотрудников, но и выхода из строя турбины генератора, что привело к обесточиванию и остановке бурения и добычи на всем месторождении. Тем временем задымленность с каждым днем все усиливалась, заполняя тайгу плотной белой пеленой, и, когда буровые установки перестали просматриваться через окна вагончиков вахтовых поселков, вводя сознание в мистическое состояние иллюзорности восприятия, а персоналу было не рекомендовано перемещаться в одиночку, чтобы не задохнуться по дороге - началась эвакуация людей... И тогда, пришедший на помощь недельный дождь, принес облегчение, но не спас Яракту - бурение и добыча на месторождении вновь были "запущены" только через четыре месяца...


Среди тайги, наполненной Сознанием,
Расширенным и бесконечным,
Возвысились ярактинские вышки буровых,
Для прохождения уроков вечных…

Неблагодарны люди к Духам, - жителям лесным…
Но есть границы у терпений Духов… -
И вспыхнули пожары… И окутал дым
Месторождение… Словно серым пухом…

Зачахли люди… В дымной пелене
Не выдержал металл Энергии таежной…
Яракта встала в непроглядном полусне, -
Месторождение накрыло тишиной тревожной…

Страдают звери… Их услышав зов,
Из мест насиженных пришли шаманы…
В леса таежные взгляд бросив вновь,
Увидели могущественных Духов планы… -

Всё затянуло беспросветной пеленой,
Как будто день явился судный,
Не видно солнца в полутьме дневной… -
Шаманы расчехлили бубны…

Ударов бубна резонирующий глас,
Полет орла – величье Духа проявление,
Камлание шаманов под звенящий бас, –
Других миров открылось Сновидение...

Пересечение реальностей сквозь трансформацию сознания,
Ведомый Высшими мистический полет...
Ритм бубна…Слияние с мирозданием…
Обрядов приношения магический налет…

Приняв дары, наполнились любовью Духи…
И долгожданного дождя явление поток
Тайгу омыл… И снег принес успокоение…
Вздохнули люди…Но пройден ли очередной урок?... ®

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:13
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 16:13 by Aleksandr999Просмотров: 43Комментарии: 0
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Ключевые слова: Яракта тайга дым авторский стих

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