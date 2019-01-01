Мистическая Яракта

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:13

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:13 by

Посреди Прибайкальской тайги находится Ярактинское месторождение, где на протяжении многих лет производится разбуривание недр и добыча нефти и газа. Засушливой осенней порой произошло возгорание лесов - пожары, несмотря на все предпринимаемые меры, охватывали все большие участки тайги, окутывая плотным едким дымом всю Яракту. Сильное задымление и высокое содержание угарного газа в атмосфере стало причиной не только отравления сотрудников, но и выхода из строя турбины генератора, что привело к обесточиванию и остановке бурения и добычи на всем месторождении. Тем временем задымленность с каждым днем все усиливалась, заполняя тайгу плотной белой пеленой, и, когда буровые установки перестали просматриваться через окна вагончиков вахтовых поселков, вводя сознание в мистическое состояние иллюзорности восприятия, а персоналу было не рекомендовано перемещаться в одиночку, чтобы не задохнуться по дороге - началась эвакуация людей... И тогда, пришедший на помощь недельный дождь, принес облегчение, но не спас Яракту - бурение и добыча на месторождении вновь были "запущены" только через четыре месяца...Среди тайги, наполненной Сознанием,Расширенным и бесконечным,Возвысились ярактинские вышки буровых,Для прохождения уроков вечных…Неблагодарны люди к Духам, - жителям лесным…Но есть границы у терпений Духов… -И вспыхнули пожары… И окутал дымМесторождение… Словно серым пухом…Зачахли люди… В дымной пеленеНе выдержал металл Энергии таежной…Яракта встала в непроглядном полусне, -Месторождение накрыло тишиной тревожной…Страдают звери… Их услышав зов,Из мест насиженных пришли шаманы…В леса таежные взгляд бросив вновь,Увидели могущественных Духов планы… -Всё затянуло беспросветной пеленой,Как будто день явился судный,Не видно солнца в полутьме дневной… -Шаманы расчехлили бубны…Ударов бубна резонирующий глас,Полет орла – величье Духа проявление,Камлание шаманов под звенящий бас, –Других миров открылось Сновидение...Пересечение реальностей сквозь трансформацию сознания,Ведомый Высшими мистический полет...Ритм бубна…Слияние с мирозданием…Обрядов приношения магический налет…Приняв дары, наполнились любовью Духи…И долгожданного дождя явление потокТайгу омыл… И снег принес успокоение…Вздохнули люди…Но пройден ли очередной урок?... ®

Ключевые слова: Яракта тайга дым авторский стих

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