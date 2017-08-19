Шаман – человек загадка/ художница Сьюзен Седдон Булет

Шаман – человек загадка/ художница Сьюзен Седдон БулетЧуть слышно бормотанье бубна...
Оленей чутких всхрап в ночи,
Так долго спящих беспробудно
В затерянной лесной глуши...
Прикосновенье пальцев к коже,
Негромкий будит тёплый звук...
И Предков Дух с шаманом тоже
Ночь коротает - вечный друг...
- Скажи, шаман, насколько низко
Твой Дым тончайшею струёй
Стелиться должен в Мир Неблизкий,
Чтоб не нарушить Врат покой?
Чтоб Страж могучий странным взглядом
Не видел кут твою в дыму…
Скажи без слов - ведь я же рядом:
Огонь меж нами - я пойму…
Скажи... насколько был безумен
Тот Зверь за Гранью меж Миров,
Что часть себя отдал, чтоб бубен
Шершавой кожей свёл вас вновь…
Насколько в нём Тоска с Душою
В тебе откликнулись, скажиии…
Что вы навечно - раньше двое -
Единым стали чрез Миры…
Ведь ты ИНОЙ ему богами,
Они не рады Зверю звёзд..
С Душой скитальца и зрачками
Туманно серебристых Грёз…
Скажи, хоть я из Абаасов -
Не добрый и не злой мой лик…
Шаман прищурился и глазом
Хитро так дёрнул: «Мэнэрик?!»
Посредником между мирами и проводником в загробный мир является шаман. Это народный целитель, маг, священник, мистик, ученый, поэт, предполагаемый хранитель древних, естественных методов для получения и поддерживания хорошего здоровья и благополучия для себя и для членов общины, к которой он принадлежит. Он способен общаться с духами помощниками (чаще всего описанными как мистические животные). Принято считать, что шаман в состояние транса переходит в иную реальность и способен путешествовать в ней.
Считается, что шаманы отличаются от других членов общины в интенсивности их религиозных переживаний. Шаманом становятся обычно по наследству или же по призванию. Выбор шамана происходит после болезни, когда в общности появляется молодой мужчина ( возможно и женщина), с признаками „шаманской” болезни – рвота, галлюцинации, головная боль. Принимается, что это избранный человек. – Вызывается опытный шаман, который занимается обучением нового священнослужителя.
«Шаманская болезнь» не обязывает человека стать шаманом. Во время этой болезни или после нее принимаются наставления духов, а затем проводится обучение старыми наставниками. Важную роль играют как отправная точка в получении этих возможностей: передача по наследству или личное решение, кроме этого, техника и знания, получаемые при посвящении, спонтанный зов. Приняв священность мира, получив опыт от других шаманов и, будучи избранным, не редко против личной воли, шаман ведет себя уже в соответствии с новым знанием о бытие, он выстраивает ритуальную практику и переносит полученные знания в человеческий мир для осуществления потребностей общества. Это двойное наставление, состоящее от внутреннего зова и выработанной шаманом методикой, равнозначно посвящению.
Средства, с помощью которых шаман переходит в состояние транса, это галлюциногенные растения, песнопение, танцы, брелоки, амулеты, и многое другое. Важным предметом в шаманской практике является бубен или барабан, украшенные бубенцами и костями животных.
Шаманы утверждают, что во время транса могут определить болезнь и лечить ее, они верят, что во время путешествия в другой реальности связываются с духами и контролируют их. Считается, что шаманы могут контролировать природные стихии и погоду, могут толковать сны, делать предсказания, производить астральные проекции и путешествовать в подземном и небесном мирах. Шаманство существует от протоисторических времен. Существуют несколько разновидностей шаманства, но основными характерными чертами для него являются:
Духи играют важную роль в жизни людей.
Шаман может контролировать духов и сотрудничать с ними для благополучия его общности.
Существуют духи добрые и злые.
Шаман входит в транс при помощи специальных танцев, медитации и ударов в барабан.
Животные и их души играют роль вещателей.
Душа шамана покидает тело и посещает мир духов.
Шаман может лечить.
Шаман обладает магическими качествами.
Шаман это гуру.
Самый важный ритуальный предмет для шамана – барабан (бубен).
Основной задачей шамана является защита психического единства общности. Для членов племени существование и сама личность шамана были залогом их защищенности от злых сил и уверенности в их благополучие и хорошем здоровье. Обряды, проводимые шаманом, были направлены к тому, чтобы надежда больного о выздоровление превратилась в веру, надежда на удачную охоту или дождь и на все остальные надежды, должны были превратиться в уверенность на исполнение желаемого. Поэтому шаман подготавливался к ритуалу очень внимательно, вероятно изучив обстоятельства и возможности. Все ритуальные предметы имели изображения вселенной, для проведения ритуала строили специальную хижину. В состояние экстаза шаман осуществлял свое путешествие в подземный или небесный мир. С течением на время шаман набирается опыта и уже переход в особое состояния для него не зависит много от окружающей обстановки, он может оставаться в трансе без боя барабана или каких то других приемов.
Так как деятельность священнослужителей была связана и с лечением, шаманы были хранителями сведений о лечебных качествах природных средств и растений. Для общности, которой он служил, шаман был связывающим звеном между человеком и природой.
Автор: Сьюзен Седдон Булет (арты); valniko77 (подборка, текст).
Источник.
Сегодня, 00:07 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 1
Ключевые слова: Шаман арты стихи художник транс бубен