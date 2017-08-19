Шаман – человек загадка/ художница Сьюзен Седдон Булет

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:07 by

Чуть слышно бормотанье бубна...Оленей чутких всхрап в ночи,Так долго спящих беспробудноВ затерянной лесной глуши...Прикосновенье пальцев к коже,Негромкий будит тёплый звук...И Предков Дух с шаманом тожеНочь коротает - вечный друг...- Скажи, шаман, насколько низкоТвой Дым тончайшею струёйСтелиться должен в Мир Неблизкий,Чтоб не нарушить Врат покой?Чтоб Страж могучий странным взглядомНе видел кут твою в дыму…Скажи без слов - ведь я же рядом:Огонь меж нами - я пойму…Скажи... насколько был безуменТот Зверь за Гранью меж Миров,Что часть себя отдал, чтоб бубенШершавой кожей свёл вас вновь…Насколько в нём Тоска с ДушоюВ тебе откликнулись, скажиии…Что вы навечно - раньше двое -Единым стали чрез Миры…Ведь ты ИНОЙ ему богами,Они не рады Зверю звёзд..С Душой скитальца и зрачкамиТуманно серебристых Грёз…Скажи, хоть я из Абаасов -Не добрый и не злой мой лик…Шаман прищурился и глазомХитро так дёрнул: «Мэнэрик?!»Посредником между мирами и проводником в загробный мир является шаман. Это народный целитель, маг, священник, мистик, ученый, поэт, предполагаемый хранитель древних, естественных методов для получения и поддерживания хорошего здоровья и благополучия для себя и для членов общины, к которой он принадлежит. Он способен общаться с духами помощниками (чаще всего описанными как мистические животные). Принято считать, что шаман в состояние транса переходит в иную реальность и способен путешествовать в ней.Считается, что шаманы отличаются от других членов общины в интенсивности их религиозных переживаний. Шаманом становятся обычно по наследству или же по призванию. Выбор шамана происходит после болезни, когда в общности появляется молодой мужчина ( возможно и женщина), с признаками „шаманской” болезни – рвота, галлюцинации, головная боль. Принимается, что это избранный человек. – Вызывается опытный шаман, который занимается обучением нового священнослужителя.«Шаманская болезнь» не обязывает человека стать шаманом. Во время этой болезни или после нее принимаются наставления духов, а затем проводится обучение старыми наставниками. Важную роль играют как отправная точка в получении этих возможностей: передача по наследству или личное решение, кроме этого, техника и знания, получаемые при посвящении, спонтанный зов. Приняв священность мира, получив опыт от других шаманов и, будучи избранным, не редко против личной воли, шаман ведет себя уже в соответствии с новым знанием о бытие, он выстраивает ритуальную практику и переносит полученные знания в человеческий мир для осуществления потребностей общества. Это двойное наставление, состоящее от внутреннего зова и выработанной шаманом методикой, равнозначно посвящению.Средства, с помощью которых шаман переходит в состояние транса, это галлюциногенные растения, песнопение, танцы, брелоки, амулеты, и многое другое. Важным предметом в шаманской практике является бубен или барабан, украшенные бубенцами и костями животных.Шаманы утверждают, что во время транса могут определить болезнь и лечить ее, они верят, что во время путешествия в другой реальности связываются с духами и контролируют их. Считается, что шаманы могут контролировать природные стихии и погоду, могут толковать сны, делать предсказания, производить астральные проекции и путешествовать в подземном и небесном мирах. Шаманство существует от протоисторических времен. Существуют несколько разновидностей шаманства, но основными характерными чертами для него являются:Духи играют важную роль в жизни людей.Шаман может контролировать духов и сотрудничать с ними для благополучия его общности.Существуют духи добрые и злые.Шаман входит в транс при помощи специальных танцев, медитации и ударов в барабан.Животные и их души играют роль вещателей.Душа шамана покидает тело и посещает мир духов.Шаман может лечить.Шаман обладает магическими качествами.Шаман это гуру.Самый важный ритуальный предмет для шамана – барабан (бубен).Основной задачей шамана является защита психического единства общности. Для членов племени существование и сама личность шамана были залогом их защищенности от злых сил и уверенности в их благополучие и хорошем здоровье. Обряды, проводимые шаманом, были направлены к тому, чтобы надежда больного о выздоровление превратилась в веру, надежда на удачную охоту или дождь и на все остальные надежды, должны были превратиться в уверенность на исполнение желаемого. Поэтому шаман подготавливался к ритуалу очень внимательно, вероятно изучив обстоятельства и возможности. Все ритуальные предметы имели изображения вселенной, для проведения ритуала строили специальную хижину. В состояние экстаза шаман осуществлял свое путешествие в подземный или небесный мир. С течением на время шаман набирается опыта и уже переход в особое состояния для него не зависит много от окружающей обстановки, он может оставаться в трансе без боя барабана или каких то других приемов.Так как деятельность священнослужителей была связана и с лечением, шаманы были хранителями сведений о лечебных качествах природных средств и растений. Для общности, которой он служил, шаман был связывающим звеном между человеком и природой.Автор: Сьюзен Седдон Булет (арты); valniko77 (подборка, текст).

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