Сон усталого города

Старый город болен - мутным дождем

Он бессильно плачет, понурым днём

Он плюётся грязью, а ночью - сон, всё один и тот же…

Будто жёлтое небо и странный гул

В удивлённые уши, Великий Гугл

С укоризной молчит и ползут, ползут мурашки по коже.

Механический шаг, нервный треск проводов,

Ветер в реберной клетке средь вечных льдов

Цвета мёртвой, пустой, посеревшей стодавней кости.

Любопытный свет из бездонных ям,

Равнодушный оскал архаично-упрям.

Вопреки всем закрытым дверям, не с этого света – в гости.

И бежать бы. Да только жёлтая муть

Подступая всё ближе, давит на грудь,

И звенит в ушах, а пространство и время – как сладкая вата.

Сквозь туманную дымку, сквозь облака,

Вот уже так близка протянулась рука -

Вспомни детство, росу, абрикосы, котёнка и мостик дощатый…

Старый город болен - мутным дождем

Он бессильно плачет, понурым днём

Он плюется грязью, а ночью мается пыльным бредом.

Будто эхо шагов затихает вдали. И туда, где звони-не звони

И зови-не зови, возвращается странник.

Домой - в абрикосовый рай. А я – за ним следом.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:17

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:17 by

Ключевые слова: Борис Грох скелет сон кошмар авторский стих

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