Сон усталого города
Старый город болен - мутным дождем
Он бессильно плачет, понурым днём
Он плюётся грязью, а ночью - сон, всё один и тот же…
Будто жёлтое небо и странный гул
В удивлённые уши, Великий Гугл
С укоризной молчит и ползут, ползут мурашки по коже.
Механический шаг, нервный треск проводов,
Ветер в реберной клетке средь вечных льдов
Цвета мёртвой, пустой, посеревшей стодавней кости.
Любопытный свет из бездонных ям,
Равнодушный оскал архаично-упрям.
Вопреки всем закрытым дверям, не с этого света – в гости.
И бежать бы. Да только жёлтая муть
Подступая всё ближе, давит на грудь,
И звенит в ушах, а пространство и время – как сладкая вата.
Сквозь туманную дымку, сквозь облака,
Вот уже так близка протянулась рука -
Вспомни детство, росу, абрикосы, котёнка и мостик дощатый…
Старый город болен - мутным дождем
Он бессильно плачет, понурым днём
Он плюется грязью, а ночью мается пыльным бредом.
Будто эхо шагов затихает вдали. И туда, где звони-не звони
И зови-не зови, возвращается странник.
Домой - в абрикосовый рай. А я – за ним следом.
Он бессильно плачет, понурым днём
Он плюётся грязью, а ночью - сон, всё один и тот же…
Будто жёлтое небо и странный гул
В удивлённые уши, Великий Гугл
С укоризной молчит и ползут, ползут мурашки по коже.
Механический шаг, нервный треск проводов,
Ветер в реберной клетке средь вечных льдов
Цвета мёртвой, пустой, посеревшей стодавней кости.
Любопытный свет из бездонных ям,
Равнодушный оскал архаично-упрям.
Вопреки всем закрытым дверям, не с этого света – в гости.
И бежать бы. Да только жёлтая муть
Подступая всё ближе, давит на грудь,
И звенит в ушах, а пространство и время – как сладкая вата.
Сквозь туманную дымку, сквозь облака,
Вот уже так близка протянулась рука -
Вспомни детство, росу, абрикосы, котёнка и мостик дощатый…
Старый город болен - мутным дождем
Он бессильно плачет, понурым днём
Он плюется грязью, а ночью мается пыльным бредом.
Будто эхо шагов затихает вдали. И туда, где звони-не звони
И зови-не зови, возвращается странник.
Домой - в абрикосовый рай. А я – за ним следом.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:17
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 06:17 by Lollipop39Просмотров: 21Комментарии: 0
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