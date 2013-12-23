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Стихи

Вампир

Гнетущи кандалы фамильного проклятья.
Изгой. Чудовище. Один. Совсем один.
Покроет красный воск подсвечников объятья,
Брожу среди могил и мраморных картин.

Хрустальный свет Луны залил кусты сирени,
Старинный парк погряз в безветренной тиши.
Ночные огоньки садятся на колени,
Но не даруют мне спасение души.

Горгульи скалятся с колонн родного замка,
В чертогах ветер сух, беспечен и ленив.
Чуть приоткрыта здесь Межмирия изнанка:
Слепые духи зла преследуют живых.

Не знать мне света, ведь погиб я слишком рано,
Не чуять мне теперь благоуханья роз.
Лишь страшный холод стен да музыка органа,
И сон в пустом гробу – завещаны всерьёз.

Резвится нечисть средь разрушенного храма,
Пустынно в сердце и так сумрачно в душе:
Противлюсь жажде, но та мучает упрямо.
Я снова покорён в кровавом мятеже.

Вновь чей-то сладкий крик сольётся с тишиною.
Прольётся кровь, она придаст мне новых сил.
Я бездыханный труп в сырой земле зарою,
Пусть розы расцветут на бугорках могил.

И вновь тяжёлый сон до следующей ночи.
Терзает душу боль, а плоть – ночной озноб,
Раздроблен снова я на миллионы клочьев,
Я снова лягу в свой чернильно-чёрный гроб.

В мученьях буду ждать, покуда бледной вспышкой
Прозрачный лунный свет всю землю озарит,
Зайдёт за горизонт блестящая пустышка.
Сам Дракула меня от гибели хранит.

Но так уж сладок мрак, как смерть в пылу забвенья?
Так жажду я забрать чужую кровь и жизнь?
Гораздо слаще мне короткое мгновенье,
Что выбрано самим – не в звуке древних тризн.

Заря. Святой огонь разносится по небу,
Нещадно кожу жгут проклятые лучи.
Я жажду лишь бежать – нестись скорее к склепу,
Но так и дальше жить не вижу я причин.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:29 by SolomonLaKruaПросмотров: 33Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Вампир луна межмирие дракула замок нечисть храм духи авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:28
0
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Комментариев: 5 169
Вновь тема эта. Проклятие вечной полужизни
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Летяга
Вчера, 17:47
+1
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Публикаций: 751
Комментариев: 8 476
Стихи трудно комментировать. Просто +++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:38
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2848|-1)
Публикаций: 1 732
Комментариев: 11 081
Давно я не читал такого сочного, такого напевного, такого лёгкого для восприятия стиха! good Молодец Автор! Браво! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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