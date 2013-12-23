Вампир

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

SolomonLaKrua Просмотров: 33 Комментарии: 3 +4 Вчера, 12:29 by

Гнетущи кандалы фамильного проклятья.Изгой. Чудовище. Один. Совсем один.Покроет красный воск подсвечников объятья,Брожу среди могил и мраморных картин.Хрустальный свет Луны залил кусты сирени,Старинный парк погряз в безветренной тиши.Ночные огоньки садятся на колени,Но не даруют мне спасение души.Горгульи скалятся с колонн родного замка,В чертогах ветер сух, беспечен и ленив.Чуть приоткрыта здесь Межмирия изнанка:Слепые духи зла преследуют живых.Не знать мне света, ведь погиб я слишком рано,Не чуять мне теперь благоуханья роз.Лишь страшный холод стен да музыка органа,И сон в пустом гробу – завещаны всерьёз.Резвится нечисть средь разрушенного храма,Пустынно в сердце и так сумрачно в душе:Противлюсь жажде, но та мучает упрямо.Я снова покорён в кровавом мятеже.Вновь чей-то сладкий крик сольётся с тишиною.Прольётся кровь, она придаст мне новых сил.Я бездыханный труп в сырой земле зарою,Пусть розы расцветут на бугорках могил.И вновь тяжёлый сон до следующей ночи.Терзает душу боль, а плоть – ночной озноб,Раздроблен снова я на миллионы клочьев,Я снова лягу в свой чернильно-чёрный гроб.В мученьях буду ждать, покуда бледной вспышкойПрозрачный лунный свет всю землю озарит,Зайдёт за горизонт блестящая пустышка.Сам Дракула меня от гибели хранит.Но так уж сладок мрак, как смерть в пылу забвенья?Так жажду я забрать чужую кровь и жизнь?Гораздо слаще мне короткое мгновенье,Что выбрано самим – не в звуке древних тризн.Заря. Святой огонь разносится по небу,Нещадно кожу жгут проклятые лучи.Я жажду лишь бежать – нестись скорее к склепу,Но так и дальше жить не вижу я причин.

Ключевые слова: Вампир луна межмирие дракула замок нечисть храм духи авторский стих

Другие, подобные истории: