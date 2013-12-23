ВампирГнетущи кандалы фамильного проклятья.
Изгой. Чудовище. Один. Совсем один.
Покроет красный воск подсвечников объятья,
Брожу среди могил и мраморных картин.
Хрустальный свет Луны залил кусты сирени,
Старинный парк погряз в безветренной тиши.
Ночные огоньки садятся на колени,
Но не даруют мне спасение души.
Горгульи скалятся с колонн родного замка,
В чертогах ветер сух, беспечен и ленив.
Чуть приоткрыта здесь Межмирия изнанка:
Слепые духи зла преследуют живых.
Не знать мне света, ведь погиб я слишком рано,
Не чуять мне теперь благоуханья роз.
Лишь страшный холод стен да музыка органа,
И сон в пустом гробу – завещаны всерьёз.
Резвится нечисть средь разрушенного храма,
Пустынно в сердце и так сумрачно в душе:
Противлюсь жажде, но та мучает упрямо.
Я снова покорён в кровавом мятеже.
Вновь чей-то сладкий крик сольётся с тишиною.
Прольётся кровь, она придаст мне новых сил.
Я бездыханный труп в сырой земле зарою,
Пусть розы расцветут на бугорках могил.
И вновь тяжёлый сон до следующей ночи.
Терзает душу боль, а плоть – ночной озноб,
Раздроблен снова я на миллионы клочьев,
Я снова лягу в свой чернильно-чёрный гроб.
В мученьях буду ждать, покуда бледной вспышкой
Прозрачный лунный свет всю землю озарит,
Зайдёт за горизонт блестящая пустышка.
Сам Дракула меня от гибели хранит.
Но так уж сладок мрак, как смерть в пылу забвенья?
Так жажду я забрать чужую кровь и жизнь?
Гораздо слаще мне короткое мгновенье,
Что выбрано самим – не в звуке древних тризн.
Заря. Святой огонь разносится по небу,
Нещадно кожу жгут проклятые лучи.
Я жажду лишь бежать – нестись скорее к склепу,
Но так и дальше жить не вижу я причин.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:29 by SolomonLaKruaПросмотров: 33Комментарии: 3
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