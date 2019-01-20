Привязанность

ПривязанностьНад горами, лесами парила душа.
И свята, и правдива при жизни была.
То погибшего дух, уходящий отсюда,
Чует, что в родном селении худо.
И в черных одеждах много людей,
И священник пришел, и прошло девять дней,
Все плачут, и видит себя он в гробу –
«О, Боже, я умер? Скажи, я пойму.
Неужто, все правда и это не сон?»
Судьбу эту сшили на этот фасон.
Не страшна ему смерть сама по себе,
Но беспокоится очень он о семье,
О доме, хозяйстве, об этих краях,
«Без тебя не разрушится все в пух и прах!»
Но сердце щемит, и не можно уйти,
«Но ведь надо, ведь надо будет идти!»
И река, и дома, и деревья, коровы,
Тут все просто и любо, тут все знакомо.
И смотрит туда, обернется он вдруг –
Два прекрасных крыла, над лицом яркий круг.
Это ангел Господень. Он проводник.
И видит - земной дух главою поник.
«Что тревожит тебя?» - этот ангел спросил.
«Землю эту покинуть не имею я сил...»
«Все просто. Молитва помогает всему».
«О чем ты говоришь? Я тебя не пойму».
«Помолись. Попроси. Я ведь не уйду».
И он отвернулся, и задумался он.
И действительно он никуда не ушел.
Вот гроб закопали и прошло сорок дней,
Слезы начали сохнуть на лицах людей.
И могилу прибило буйством дождей.
И все меньше в трауре ходят людей.
Вот в окна избушки постучался рассвет,
И женщину в родах озарил мягкий свет,
Вот в этот момент всему пришел пик,
И послышался первый младенческий крик.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:51 by ТавинПросмотров: 48Комментарии: 6
Ключевые слова: Смерть ангел младенец рассвет авторский стих