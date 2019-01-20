Привязанность

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:51

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Тавин Просмотров: 48 Комментарии: 6 +4 Вчера, 18:51 by

Над горами, лесами парила душа.И свята, и правдива при жизни была.То погибшего дух, уходящий отсюда,Чует, что в родном селении худо.И в черных одеждах много людей,И священник пришел, и прошло девять дней,Все плачут, и видит себя он в гробу –Судьбу эту сшили на этот фасон.Не страшна ему смерть сама по себе,Но беспокоится очень он о семье,О доме, хозяйстве, об этих краях,Но сердце щемит, и не можно уйти,И река, и дома, и деревья, коровы,Тут все просто и любо, тут все знакомо.И смотрит туда, обернется он вдруг –Два прекрасных крыла, над лицом яркий круг.Это ангел Господень. Он проводник.И видит - земной дух главою поник.- этот ангел спросил.И он отвернулся, и задумался он.И действительно он никуда не ушел.Вот гроб закопали и прошло сорок дней,Слезы начали сохнуть на лицах людей.И могилу прибило буйством дождей.И все меньше в трауре ходят людей.Вот в окна избушки постучался рассвет,И женщину в родах озарил мягкий свет,Вот в этот момент всему пришел пик,И послышался первый младенческий крик.

Ключевые слова: Смерть ангел младенец рассвет авторский стих

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