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Стихи

Привязанность

Над горами, лесами парила душа.
И свята, и правдива при жизни была.
То погибшего дух, уходящий отсюда,
Чует, что в родном селении худо.

И в черных одеждах много людей,
И священник пришел, и прошло девять дней,
Все плачут, и видит себя он в гробу –
«О, Боже, я умер? Скажи, я пойму.

Неужто, все правда и это не сон?»
Судьбу эту сшили на этот фасон.
Не страшна ему смерть сама по себе,
Но беспокоится очень он о семье,

О доме, хозяйстве, об этих краях,
«Без тебя не разрушится все в пух и прах!»
Но сердце щемит, и не можно уйти,
«Но ведь надо, ведь надо будет идти!»

И река, и дома, и деревья, коровы,
Тут все просто и любо, тут все знакомо.
И смотрит туда, обернется он вдруг –
Два прекрасных крыла, над лицом яркий круг.

Это ангел Господень. Он проводник.
И видит - земной дух главою поник.
«Что тревожит тебя?» - этот ангел спросил.
«Землю эту покинуть не имею я сил...»

«Все просто. Молитва помогает всему».
«О чем ты говоришь? Я тебя не пойму».
«Помолись. Попроси. Я ведь не уйду».
И он отвернулся, и задумался он.
И действительно он никуда не ушел.

Вот гроб закопали и прошло сорок дней,
Слезы начали сохнуть на лицах людей.
И могилу прибило буйством дождей.
И все меньше в трауре ходят людей.

Вот в окна избушки постучался рассвет,
И женщину в родах озарил мягкий свет,
Вот в этот момент всему пришел пик,
И послышался первый младенческий крик.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:51 by ТавинПросмотров: 48Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Смерть ангел младенец рассвет авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 19:04
+1
Группа: Авторы
Репутация: (146|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 287
Тема неплохая. Автор, в прозе не пробовали писать?
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Тавин
Вчера, 19:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: Sniff
Тема неплохая. Автор, в прозе не пробовали писать?


Вообще в прозе или на этот сюжет? Первое - да, второе - нет. Даже один прозаический рассказ уже опубликовали здесь... За комментарий спасибо.
Зарегистрирован: 6.07.2018
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:56
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2835|-1)
Публикаций: 1 702
Комментариев: 11 008
Кажется на сайте родился новый поэт! ) Браво! Классно! good +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#4 написал: Sniff
Вчера, 20:30
0
Группа: Авторы
Репутация: (146|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 287
Даже новому поэту не стоит рифмовать " уйти- идти" и " коровы- знакомо")
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#5 написал: Тавин
Вчера, 21:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: Sniff
Даже новому поэту не стоит рифмовать " уйти- идти" и " коровы- знакомо")

Согласен, раскаиваюсь... Ошибки молодости. Ему три годика) Мне чуть больше... Ладно, серьезно, спасибо. Постараюсь исправить недочёты. Правда, буду время от времени выкладывать что-нибудь из старого... Смело бейте по рукам за косяки!
Зарегистрирован: 6.07.2018
#6 написал: Tigger power
Вчера, 22:17
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2222|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 589
Для начала очень хорошо) Правильный посыл +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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