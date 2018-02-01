Чёрный ангел

Чёрный ангелПод чёрной накидкой
Закрыты крыла,
Ночь опустилась на плечи.
Ангел черней, чем беззвездная ночь,
Начал кровавую сечу.
Был он посланцем великих Богов,
Но разум ко злу потянуло.
Сам Сатана ему рай показал,
И сердце в ночи утонуло.
Ему не нужны воспеванье и дар -
Он сам порождение дара,
Сердце его в адском жерле кипит,
Словно он в центре пожара.
Теперь и навеки он назван был Смерть,
Он жатву свою собирает.
Взгляд его черных и угольных глаз
Душу насквозь прожигает.
И каждый с ним встретится -
Время придёт.
И он не прощает ошибки.
И вместе с душой забирает он всё:
И радость, и смех, и улыбки.
И он навсегда теперь чёрен, как ночь,
В накидку запрятаны крылья.
Он заберет и тебя, и меня,
Став Чернокрылою былью.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:18
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 14:18 by СкиталецПросмотров: 4Комментарии: 0
Ключевые слова: Сатана смерть ангел авторский стих