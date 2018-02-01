Чёрный ангел

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:18

Причина: Авторская стилистика сохранена.

Скиталец Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:18 by

Под чёрной накидкойЗакрыты крыла,Ночь опустилась на плечи.Ангел черней, чем беззвездная ночь,Начал кровавую сечу.Был он посланцем великих Богов,Но разум ко злу потянуло.Сам Сатана ему рай показал,И сердце в ночи утонуло.Ему не нужны воспеванье и дар -Он сам порождение дара,Сердце его в адском жерле кипит,Словно он в центре пожара.Теперь и навеки он назван был Смерть,Он жатву свою собирает.Взгляд его черных и угольных глазДушу насквозь прожигает.И каждый с ним встретится -Время придёт.И он не прощает ошибки.И вместе с душой забирает он всё:И радость, и смех, и улыбки.И он навсегда теперь чёрен, как ночь,В накидку запрятаны крылья.Он заберет и тебя, и меня,Став Чернокрылою былью.

Ключевые слова: Сатана смерть ангел авторский стих

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