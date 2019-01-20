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Снилось ли вам когда-нибудь, что вы - мистическое существо? Например, демон или ангел.


 
Стихи

Антирай

Пристал ангелёнок однажды
К чертёнку с вопросом таким:
Уже-ль ты не ведаешь жажды
Постичь не огонь и не дым?

А может желаешь покоя?
Резвиться на райских лугах?
Тебя уведу далеко я.
Узнаешь не боль и не страх!

Ты будешь прислуживать новым,
Попавшим в небесны сады.
Там будешь ты сытым, здоровым,
С тобой не случится беды...

Но тут наш чертёнок лукавый
Оскалясь, его перебил:
Противен твой голос писклявый!
Занудно ты блажь говорил!

Не только Инферна пылает,
Есть много красивейших мест.
Кто Тартар действительно знает,
Не хочет тот рай предпочесть!

Мне Родина, Ад наш, роднее
Чем самый отвязный курорт.
Дышу там намного вольнее!
А души помучать - мой спорт!

Там в лаве кипящей танцуют
Правители прошлых времён.
И кровью своею рисуют
Сраженья, кто властью клеймён.

Лети-ка ты прочь, белопёрый!
А также, своим передай:
Люблю Тартар - Ад я, который
И есть мой мистический рай.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:14
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 08:19 by ЭвиллсПросмотров: 48Комментарии: 5
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Ключевые слова: Черти ангелы рай. авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 08:49
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Мило и легко, +++
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#2 написал: Estellan
Сегодня, 09:15
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В самом деле, для кого-то Рай, это Ад для кого-то другого))
Плюс))
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#3 написал: Sniff
Сегодня, 13:26
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Уже минусаторы проползли, плюсик сожрали!(
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#4 написал: Tigger power
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Ну да, каждому свое) +++
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#5 написал: зелёное яблочко
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С чертенком согласна, но к ним не жалаю.
Ад на земле. Настоящее инферно
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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