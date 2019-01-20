Снилось ли вам когда-нибудь, что вы - мистическое существо? Например, демон или ангел. 1. Снилось, я - демон. 2. Снилось, я - ангел. 3. Снилось, но не помню кто я. 4. Ничего подобного не снилось никогда. 5. Не могу себя видеть во снах, я как невидимка.



Антирай

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:14

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Эвиллс Просмотров: 48 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 08:19 by

Пристал ангелёнок однаждыК чертёнку с вопросом таким:Уже-ль ты не ведаешь жаждыПостичь не огонь и не дым?А может желаешь покоя?Резвиться на райских лугах?Тебя уведу далеко я.Узнаешь не боль и не страх!Ты будешь прислуживать новым,Попавшим в небесны сады.Там будешь ты сытым, здоровым,С тобой не случится беды...Но тут наш чертёнок лукавыйОскалясь, его перебил:Противен твой голос писклявый!Занудно ты блажь говорил!Не только Инферна пылает,Есть много красивейших мест.Кто Тартар действительно знает,Не хочет тот рай предпочесть!Мне Родина, Ад наш, роднееЧем самый отвязный курорт.Дышу там намного вольнее!А души помучать - мой спорт!Там в лаве кипящей танцуютПравители прошлых времён.И кровью своею рисуютСраженья, кто властью клеймён.Лети-ка ты прочь, белопёрый!А также, своим передай:Люблю Тартар - Ад я, которыйИ есть мой мистический рай.

Ключевые слова: Черти ангелы рай. авторский стих

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