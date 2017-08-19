Уныло-мистическая песТня

Уныло-мистическая песТняВот кто- то тонет в реке, пузыри пуская.
Рядом клюет покойничка птичек стая,
На небе из тучек знак - три шестерки сразу,
Такого кошмара я не видал ни разу!
Вчера я черта призвал, сам себе не веря,
Открылся в стене портал, и запахло серой,
И вылез оттуда бес, весь такой рогатый!
И снова назад залез, помахав мне лапой!
Рассыпал я соль на столе, это к неудаче!
Печаль на моем челе, я сейчас заплачу.
Кто может мне денег дать, сразу лучше стану,
И демонов вызывать быстренько перестану!
Конечно же, это сглаз, или порча даже!
Конечно, еще не раз, все себя покажет!
Я, как цветок на ветру, дайте денег, люди!
А то от сглаза помру, и меня не будет!
А то от сглаза помру, и меня не будет....
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:14
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:14 by SniffПросмотров: 26Комментарии: 2
Ключевые слова: Сглаз песня деньги помогите авторский стих