Уныло-мистическая песТня

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:14

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Sniff Просмотров: 26 Комментарии: 2 +1 Вчера, 23:14 by

Вот кто- то тонет в реке, пузыри пуская.Рядом клюет покойничка птичек стая,На небе из тучек знак - три шестерки сразу,Такого кошмара я не видал ни разу!Вчера я черта призвал, сам себе не веря,Открылся в стене портал, и запахло серой,И вылез оттуда бес, весь такой рогатый!И снова назад залез, помахав мне лапой!Рассыпал я соль на столе, это к неудаче!Печаль на моем челе, я сейчас заплачу.Кто может мне денег дать, сразу лучше стану,И демонов вызывать быстренько перестану!Конечно же, это сглаз, или порча даже!Конечно, еще не раз, все себя покажет!Я, как цветок на ветру, дайте денег, люди!А то от сглаза помру, и меня не будет!А то от сглаза помру, и меня не будет....

Ключевые слова: Сглаз песня деньги помогите авторский стих

Другие, подобные истории: