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Стихи

Уныло-мистическая песТня

Вот кто- то тонет в реке, пузыри пуская.
Рядом клюет покойничка птичек стая,
На небе из тучек знак - три шестерки сразу,
Такого кошмара я не видал ни разу!

Вчера я черта призвал, сам себе не веря,
Открылся в стене портал, и запахло серой,
И вылез оттуда бес, весь такой рогатый!
И снова назад залез, помахав мне лапой!

Рассыпал я соль на столе, это к неудаче!
Печаль на моем челе, я сейчас заплачу.
Кто может мне денег дать, сразу лучше стану,
И демонов вызывать быстренько перестану!

Конечно же, это сглаз, или порча даже!
Конечно, еще не раз, все себя покажет!
Я, как цветок на ветру, дайте денег, люди!
А то от сглаза помру, и меня не будет!

А то от сглаза помру, и меня не будет....

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:14
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:14 by SniffПросмотров: 26Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Сглаз песня деньги помогите авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:48
+1
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Комментариев: 10 833
Представил, как на полу сидит мужик с гитарой и душераздирающе поёт.))) Хороший текст песни-стиха!) wink +++

чёрт
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#2 написал: Sniff
Сегодня, 00:22
+1
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В тельняшке дырявой)
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