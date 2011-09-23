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Стихи

Поддавшись Демона словам...

В безлунную тёмную ночь,
Взмолилась красавица-дочь:
«К любимому, мам, отпусти,
А если не хочешь помочь,
Сбегу с ним однажды я прочь!»
И мать отвечала: «Прости…
Отец запретил ваши встречи,
Избранник твой Дьяволом мечен!
Любовь затуманила взор?
Он Демон – волк в шкуре овечьей –
Заносчив, жесток, бессердечен,
Ещё до безумья хитёр!»

Искренне дочь улыбнулась
И матери нежно коснулась:
«Откуда всё знает отец?
Зачем ты меня обманула?
Ты думаешь, что я рехнулась?
В такое поверит… Глупец!»

Проснулась от тихого зова,
Явился любимый к ней снова!
«Открой, мне, пожалуйста, дверцу,
Отказом не рань моё сердце!»
«Ты демон… ходит молва,» -
Она прошептала едва…

«Клянусь всё не так, дорогая,
Открой, я замёрз, налей чаю!»
И дева мольбам уступила,
Погибель в дом отчий впустила…
Проснулась деревня от лая,
Горела изба, полыхая!

Народ тушить пламя пытался,
Кашлял, кричал, обжигался!
«Туши, мужики! Тащи воду!»
Приблизилось время к восходу,
Пожар всё не унимался,
Лишь Демон в толпе улыбался…
Сегодня, 20:19 by QustoПросмотров: 39Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Демон девушка отец мать пожар авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 20:23
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Стих потрясающе красив! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#2 написал: Sniff
Сегодня, 20:37
+1
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Сказка в стихах, люблю сказки!) От меня +++
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#3 написал: conjure one
Сегодня, 20:40
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Маменьку и папеньку слушаться надо) +++
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#4 написал: Qusto
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Цитата: conjure one
Маменьку и папеньку слушаться надо) +++


Ага, "скрытая" мораль! wink


Всем большое спасибо за комментарии!
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#5 написал: зелёное яблочко
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Эх, молодо зелено! Любовь- морковь, а демону в радость.
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