Поддавшись Демона словам...В безлунную тёмную ночь,
Взмолилась красавица-дочь:
«К любимому, мам, отпусти,
А если не хочешь помочь,
Сбегу с ним однажды я прочь!»
И мать отвечала: «Прости…
Отец запретил ваши встречи,
Избранник твой Дьяволом мечен!
Любовь затуманила взор?
Он Демон – волк в шкуре овечьей –
Заносчив, жесток, бессердечен,
Ещё до безумья хитёр!»
Искренне дочь улыбнулась
И матери нежно коснулась:
«Откуда всё знает отец?
Зачем ты меня обманула?
Ты думаешь, что я рехнулась?
В такое поверит… Глупец!»
Проснулась от тихого зова,
Явился любимый к ней снова!
«Открой, мне, пожалуйста, дверцу,
Отказом не рань моё сердце!»
«Ты демон… ходит молва,» -
Она прошептала едва…
«Клянусь всё не так, дорогая,
Открой, я замёрз, налей чаю!»
И дева мольбам уступила,
Погибель в дом отчий впустила…
Проснулась деревня от лая,
Горела изба, полыхая!
Народ тушить пламя пытался,
Кашлял, кричал, обжигался!
«Туши, мужики! Тащи воду!»
Приблизилось время к восходу,
Пожар всё не унимался,
Лишь Демон в толпе улыбался…
Сегодня, 20:19 by QustoПросмотров: 39Комментарии: 5
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