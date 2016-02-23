Мой ДемонСтрашнее нет чудовища родного,
Что селится в душе, терзает день и ночь.
Ведь он с упорством часового
Готов преграды лихо превозмочь.
Он точит червем каменное сердце,
И резко болью отдаёт в груди.
Укрытий нет за неприступной дверцей,
Язвительно хохочет: «Выходи!».
Мой Демон обольстителен и ловок,
Сладкоречив, напорист и хитёр.
В карман не лезет он за дерзким словом,
Не стелется, как шелковый ковёр.
Не мил он, так нельзя сказать о Чёрте,
Но интересен, обаятелен сполна.
И с каждым днем ему я рада больше,
И с каждой ночью тяжелей моя вина.
Едва за лесом затухает солнце,
И загорается приветливо свеча,
Чадит, мерцает на моем оконце.
Я призываю Демона на чай.
Я селище для Демона родного,
И жертва, и палач в одном лице.
Не видя большее выхода иного,
Саму себя беру я на прицел.
Он нехотя оставит мое тело,
А душу запечатает в ларце.
Он завершил свое лихое дело
И посчитал заслуженный процент.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 18:15 by РАСМУСПросмотров: 13Комментарии: 2
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