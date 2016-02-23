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Стихи

Мой Демон

Страшнее нет чудовища родного,
Что селится в душе, терзает день и ночь.
Ведь он с упорством часового
Готов преграды лихо превозмочь.

Он точит червем каменное сердце,
И резко болью отдаёт в груди.
Укрытий нет за неприступной дверцей,
Язвительно хохочет: «Выходи!».

Мой Демон обольстителен и ловок,
Сладкоречив, напорист и хитёр.
В карман не лезет он за дерзким словом,
Не стелется, как шелковый ковёр.

Не мил он, так нельзя сказать о Чёрте,
Но интересен, обаятелен сполна.
И с каждым днем ему я рада больше,
И с каждой ночью тяжелей моя вина.

Едва за лесом затухает солнце,
И загорается приветливо свеча,
Чадит, мерцает на моем оконце.
Я призываю Демона на чай.

Я селище для Демона родного,
И жертва, и палач в одном лице.
Не видя большее выхода иного,
Саму себя беру я на прицел.

Он нехотя оставит мое тело,
А душу запечатает в ларце.
Он завершил свое лихое дело
И посчитал заслуженный процент.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 18:15 by РАСМУСПросмотров: 13Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Демон душа беседа ночь чёрт конец авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:17
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2364|0)
Публикаций: 221
Комментариев: 1 493
Хорошая зарисовка, поэтапное состояние проданной души.

Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 18:37
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1992|2)
Публикаций: 135
Комментариев: 2 905
Не смотря на скачущий размер - неравномерное звучание строк, тема нравится. Демону плюс! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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