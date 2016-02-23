Мой Демон

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:15

Причина: Стилистика автора сохранена

РАСМУС Просмотров: 13 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:15 by

Страшнее нет чудовища родного,Что селится в душе, терзает день и ночь.Ведь он с упорством часовогоГотов преграды лихо превозмочь.Он точит червем каменное сердце,И резко болью отдаёт в груди.Укрытий нет за неприступной дверцей,Язвительно хохочет: «Выходи!».Мой Демон обольстителен и ловок,Сладкоречив, напорист и хитёр.В карман не лезет он за дерзким словом,Не стелется, как шелковый ковёр.Не мил он, так нельзя сказать о Чёрте,Но интересен, обаятелен сполна.И с каждым днем ему я рада больше,И с каждой ночью тяжелей моя вина.Едва за лесом затухает солнце,И загорается приветливо свеча,Чадит, мерцает на моем оконце.Я призываю Демона на чай.Я селище для Демона родного,И жертва, и палач в одном лице.Не видя большее выхода иного,Саму себя беру я на прицел.Он нехотя оставит мое тело,А душу запечатает в ларце.Он завершил свое лихое делоИ посчитал заслуженный процент.

Ключевые слова: Демон душа беседа ночь чёрт конец авторский стих

Другие, подобные истории: