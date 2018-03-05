Ода котам

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:17

Sniff Просмотров: 63 Комментарии: 10 +8 Вчера, 17:17 by

Люблю, признаюсь вам, котов!Так все они круты.Я им стихи писать готовИ приносить цветы.Кот домовому - лучший друг,Помощник ведьмы он,Собой украсит наш досуг,Поделится теплом.Пройдет по граням всех миров,Не потревожа их.Хозяин крыш, домов, дворов,Ловец теней ночных.Чеширский и Ученый кот,И Ешкин тоже есть.Во всех я искренне влюбленИ отдаю им честь.Мой кот все это прочитал,Потом поднял свой взор.В его глазах я увидалСуровый приговор.Он взял блокнот из рук моих,Мол, мне писать пора!И так закончил этот стих:"Котам - гип-гип, ура!"

Ключевые слова: Кот ученый ода авторский стих

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