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Стихи

Ода котам

Люблю, признаюсь вам, котов!
Так все они круты.
Я им стихи писать готов
И приносить цветы.

Кот домовому - лучший друг,
Помощник ведьмы он,
Собой украсит наш досуг,
Поделится теплом.

Пройдет по граням всех миров,
Не потревожа их.
Хозяин крыш, домов, дворов,
Ловец теней ночных.

Чеширский и Ученый кот,
И Ешкин тоже есть.
Во всех я искренне влюблен
И отдаю им честь.

Мой кот все это прочитал,
Потом поднял свой взор.
В его глазах я увидал
Суровый приговор.

Он взял блокнот из рук моих,
Мол, мне писать пора!
И так закончил этот стих:
"Котам - гип-гип, ура!"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:17
Вчера, 17:17 by SniffПросмотров: 63Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: Кот ученый ода авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Матвеевский
Вчера, 17:59
+2
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Комментариев: 304
Спасибо за такое забавное стихотворение. Плюс, конечно
Зарегистрирован: 5.03.2018
  
#2 написал: kusi
Вчера, 18:15
+2
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Вау!!! Какая прелесть!!!От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Sniff
Вчера, 18:16
+2
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Владимир,признаюсь честно, в первоначальном варианте было:
" Я им готов писать стихов, и посвящать хороших слов,)) Но позже, передумала).
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Qusto
Вчера, 18:25
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Люблю шуточные стихотворения, от меня плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#5 написал: conjure one
Вчера, 18:25
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Мой кот все это прочитал,
Потом поднял свой взор.
В его глазах я увидал
Суровый приговор.


Вот) Хозяина частично на котлеты, а остальное в консервы закатать, чтобы на черный день осталось))) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#6 написал: Серебряная пуля
Вчера, 18:28
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"Котам - гип-гип, ура!"
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#7 написал: Сделано_в_СССР
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И так закончил этот стих:
"Котам - гип-гип, ура!" braavo +++
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#8 написал: зелёное яблочко
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