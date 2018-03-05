Ода котамЛюблю, признаюсь вам, котов!
Так все они круты.
Я им стихи писать готов
И приносить цветы.
Кот домовому - лучший друг,
Помощник ведьмы он,
Собой украсит наш досуг,
Поделится теплом.
Пройдет по граням всех миров,
Не потревожа их.
Хозяин крыш, домов, дворов,
Ловец теней ночных.
Чеширский и Ученый кот,
И Ешкин тоже есть.
Во всех я искренне влюблен
И отдаю им честь.
Мой кот все это прочитал,
Потом поднял свой взор.
В его глазах я увидал
Суровый приговор.
Он взял блокнот из рук моих,
Мол, мне писать пора!
И так закончил этот стих:
"Котам - гип-гип, ура!"
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:17
Вчера, 17:17 by SniffПросмотров: 63Комментарии: 10
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