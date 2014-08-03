УжасТные лимерики)С пацанами залезли в заброшку,
Погулять там решили немножко,
Но услышали стук,
Это монстры вокруг,
Всей толпой мы застряли в окошке.
Выхожу я однажды из банка,
Мне навстречу попалась цыганка,
Правду всю рассказала,
Кошелек мой отжала,
Нехорошая, в общем, гражданка.
Отдыхала я в лагере летом,
Никогда не забуду об этом,
Там хотела меня
Задушить простыня!
Мне 13, зовут меня Света.
За компом я сидел, как обычно,
Крипи-файлы искал я привычно,
Вдруг меня- ой-ой-ой
Ущипнул домовой!
Прям за попу, вот гад неприличный!
Мы с друзьями играли в подвале.
Там в углу нам глаза заморгали,
Что за ужас такой?!
Мы помчались домой,
"Мяу-у-у!"--- монстры нам вслед заорали.
Долго правил редактор страшилку,
И сопел, и чесал он в затылке,
Три часа просидел,
Есть терпенью предел,
Зарыдав, побежал за бутылкой.
Сегодня, 08:43 by SniffПросмотров: 59Комментарии: 8
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