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Стихи

УжасТные лимерики)

С пацанами залезли в заброшку,
Погулять там решили немножко,
Но услышали стук,
Это монстры вокруг,
Всей толпой мы застряли в окошке.


Выхожу я однажды из банка,
Мне навстречу попалась цыганка,
Правду всю рассказала,
Кошелек мой отжала,
Нехорошая, в общем, гражданка.


Отдыхала я в лагере летом,
Никогда не забуду об этом,
Там хотела меня
Задушить простыня!
Мне 13, зовут меня Света.


За компом я сидел, как обычно,
Крипи-файлы искал я привычно,
Вдруг меня- ой-ой-ой
Ущипнул домовой!
Прям за попу, вот гад неприличный!


Мы с друзьями играли в подвале.
Там в углу нам глаза заморгали,
Что за ужас такой?!
Мы помчались домой,
"Мяу-у-у!"--- монстры нам вслед заорали.


Долго правил редактор страшилку,
И сопел, и чесал он в затылке,
Три часа просидел,
Есть терпенью предел,
Зарыдав, побежал за бутылкой.
Сегодня, 08:43 by SniffПросмотров: 59Комментарии: 8
+4

Ключевые слова: Лагерь монстры подвал редактор авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:46
+1
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 712
Комментариев: 8 238
Последний "куплет" особенно актуален))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Sniff
Сегодня, 08:53
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 141
Это да, редакторы должны подтвердить)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:54
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1501|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 458
Неправда! Ничего этого не было joy .

А откуда познания про нелегкое житие редов?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Sniff
Сегодня, 09:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 141
Догадки, просто догадки)) Ну, и раздел " Дурдом")
Зарегистрирован: 20.01.2019
#5 написал: Бозкурт
Сегодня, 09:53
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 371
Тебе,
товарищ,
прямо скажу:"
Держи пролетарский мой плюс!"
Рабоче-крестьянской
рукой
вывожу:"
Хороший стих!
Мамой кИлИнусь!")) +

Я бы абзац про мяукающие страшные глаза к доброй части историй определила как объяснение. Всякое стуки-грюки и уууу.... таинственные шагиии.)) Особенно трагичные концовки забавляют :"а наутро я обнаружила у себя пол головы седых волос. ". Или :" А утром мы увидели на земле след от тапочек 39,5 размера. Покойная баУшка приходила, точно вам говорю." А, вот ещё :"а потом ведьма ушла и мы её больше никогда-никогда не видели, но она умерла в страшных муках. Вот так от. "
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#6 написал: Sniff
Сегодня, 10:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 141
Цитата: Бозкурт
Тебе,
товарищ,
прямо скажу:"
Держи пролетарский мой плюс!"
Рабоче-крестьянской
рукой
вывожу:"
Хороший стих!
Мамой кИлИнусь!")) +

Я бы абзац про мяукающие страшные глаза к доброй части историй определила как объяснение. Всякое стуки-грюки и уууу.... таинственные шагиии.)) Особенно трагичные концовки забавляют :"а наутро я обнаружила у себя пол головы седых волос. ". Или :" А утром мы увидели на земле след от тапочек 39,5 размера. Покойная баУшка приходила точно вам говорю." А, вот ещё :"а потом ведьма ушла и мы её больше никогда-никогда не видели, но она умерла в страшных муках. Вот так от. "



Шикарный комментарий)) Меня еще кровавые надписи на разных поверхностях умиляют, и " крики о помощи"-- прямо сейчас оно грызет стекло в моем окне помогите))
Зарегистрирован: 20.01.2019
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:30
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1501|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 458
Цитата: Sniff
кровавые надписи на разных поверхностях умиляют, и " крики о помощи"-- прямо сейчас оно грызет стекло в моем окне помогите))

А как же привороты и разлучницы? scream
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: Бозкурт
Сегодня, 10:44
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 371
Мой хит-парад это ведьмы обращающиеся в свиней, собак и колёса. Повальные превращения какие-то. Гарри Потер был бы польщён.
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
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