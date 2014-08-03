УжасТные лимерики)

Sniff Просмотров: 59 Комментарии: 8 +4 Сегодня, 08:43 by

С пацанами залезли в заброшку,Погулять там решили немножко,Но услышали стук,Это монстры вокруг,Всей толпой мы застряли в окошке.Выхожу я однажды из банка,Мне навстречу попалась цыганка,Правду всю рассказала,Кошелек мой отжала,Нехорошая, в общем, гражданка.Отдыхала я в лагере летом,Никогда не забуду об этом,Там хотела меняЗадушить простыня!Мне 13, зовут меня Света.За компом я сидел, как обычно,Крипи-файлы искал я привычно,Вдруг меня- ой-ой-ойУщипнул домовой!Прям за попу, вот гад неприличный!Мы с друзьями играли в подвале.Там в углу нам глаза заморгали,Что за ужас такой?!Мы помчались домой,"Мяу-у-у!"--- монстры нам вслед заорали.Долго правил редактор страшилку,И сопел, и чесал он в затылке,Три часа просидел,Есть терпенью предел,Зарыдав, побежал за бутылкой.

Ключевые слова: Лагерь монстры подвал редактор авторский стих

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