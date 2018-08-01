Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона

Страшно веселые монстры от Джейсона ЭдмистонаВпечатляющий арт от иллюстратора Джейсона Эдмистона (Jason Edmiston) в основном сочетает в себе классических монстров. Смелый дизайн и яркие акриловые цвета в его стиле варьируется от реализма до сюрра, не без определенного чувства юмора и карикатуры. Его любовь к поп-культуре, особенно к фильмам ужасов, часто влияют на его работу.
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Сегодня, 15:05 by QustoПросмотров: 33Комментарии: 0
Ключевые слова: Фильмы ужасов монстры карикатура