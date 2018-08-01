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Страшные Арты

Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона

Впечатляющий арт от иллюстратора Джейсона Эдмистона (Jason Edmiston) в основном сочетает в себе классических монстров. Смелый дизайн и яркие акриловые цвета в его стиле варьируется от реализма до сюрра, не без определенного чувства юмора и карикатуры. Его любовь к поп-культуре, особенно к фильмам ужасов, часто влияют на его работу.

Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона
Страшно веселые монстры от Джейсона Эдмистона

Автор - Admin.
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Сегодня, 15:05 by QustoПросмотров: 33Комментарии: 0
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Ключевые слова: Фильмы ужасов монстры карикатура

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