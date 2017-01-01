Рассказ

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:45

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Дагода Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:42 by

Когда-то давно, ну а может недавно.Случилась история , а может рассказКак жили в стране одной люди преславноА может война и была там как разНе важно когда и не важно что былоНо тема рассказа -есть суть воровстваКак гоблины ночью украли кобылуКоторая кстати , была - короляБыть может ошибся, и они подарилиТу самую лошадь тому королюВот только тогда небеса забурлилиИ стали карать за дерзость сиюХотя, не за это, а за фокусы магаЧто вихри призвал и отправил гулятьИль наоборот был виновен беднягаКак раз таки в том, что стал их усмирятьИ были там орки и были вампирыИ кто-то ещё переполненный льдомСкакали и прыгали злые сатирыИ всем помогали , кто платит добромА после, вот, помню. Прибежали собакиИ стали в литавры когтями стучатьМимо плавали люди мимо плавали шапкиНикому в этот день от воды не сбежать.....Инквизитор ударил наотмашь брезгливоЧтоб прервать несусветный словесный потокПриказ дал палачам , ну а сам торопливоВышел прочь и на двери повесил замокТретий за день попался, кто видел РоззетуЭту ведьму из Шансли на погибель своюИх жалел Инквизитор, не видеть им светаПотерялись навеки, сломали судьбу.

Ключевые слова: инквизитор король лошадь вампиры

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