РассказКогда-то давно, ну а может недавно.
Случилась история , а может рассказ
Как жили в стране одной люди преславно
А может война и была там как раз
Не важно когда и не важно что было
Но тема рассказа -есть суть воровства
Как гоблины ночью украли кобылу
Которая кстати , была - короля
Быть может ошибся, и они подарили
Ту самую лошадь тому королю
Вот только тогда небеса забурлили
И стали карать за дерзость сию
Хотя, не за это, а за фокусы мага
Что вихри призвал и отправил гулять
Иль наоборот был виновен бедняга
Как раз таки в том, что стал их усмирять
И были там орки и были вампиры
И кто-то ещё переполненный льдом
Скакали и прыгали злые сатиры
И всем помогали , кто платит добром
А после, вот, помню. Прибежали собаки
И стали в литавры когтями стучать
Мимо плавали люди мимо плавали шапки
Никому в этот день от воды не сбежать.....
***
Инквизитор ударил наотмашь брезгливо
Чтоб прервать несусветный словесный поток
Приказ дал палачам , ну а сам торопливо
Вышел прочь и на двери повесил замок
Третий за день попался, кто видел Роззету
Эту ведьму из Шансли на погибель свою
Их жалел Инквизитор, не видеть им света
Потерялись навеки, сломали судьбу.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:45
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 19:42 by ДагодаПросмотров: 6Комментарии: 0
Ключевые слова: инквизитор король лошадь вампиры