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Стихи

Майская ночь

Чистый лунный свет
Льется сквозь окно,
На столе - букет
И красное вино.

Твои алые губы, белая кожа
Пленили меня своим волшебством.
Черныe волосы, видимо, тоже:
Они блистают во тьме серебром.

Ты спишь безмятежно
У меня на плече,
Я обнимаю тебя ласково, нежно,
И не тревожу сомкнутых очей.
И мы наслаждаемся негой безбрежной.

Ласковый майский ветер ночной
Улетает туда, в небесную синь.
Мы любим смотреть на звезды порой,
Ты для меня - царица богинь!

Я слышу биение сердца живого,
Оно мне уже не подвластно.
Ни одного нет слова земного,
Чтоб рассказать, как ты прекрасна!

Скоро рассвет обагрит облака
И звезды с Луной двинутся прочь.
Скоро проснешься ты, а пока
Хранит волшебство Майская ночь...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:00
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:00 by Волк1Просмотров: 34Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Ночь сон серебро луна вино ветер сердце звезды волшебство авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:35
+1
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Публикаций: 1 439
Комментариев: 9 274
Просто поставлю первый плюс. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:06
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1493|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 377
Это что, неупокоенный к ней ходит? open_mouth
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Волк1
Сегодня, 09:44
0
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Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 176
Цитата: зелёное яблочко
Это что, неупокоенный к ней ходит? open_mouth

Да, есть один, неспокойный совсем тип))
Зарегистрирован: 19.11.2014
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:46
+1
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Группа: Комментаторы
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Публикаций: 37
Комментариев: 663
А я вот думала наоборот, что это она - мертвая, но только в эту майскую ночь она может снова стать той, кем была, из плоти и крови и побыть одну ночь с любимым.
От меня плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#5 написал: Jeid
Сегодня, 10:10
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Очень мило))
++
Зарегистрирован: 12.03.2018
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 10:15
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Какая любовь!) Ну точно, парень уже того похоже, но по ночам приходит +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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