Майская ночьЧистый лунный свет
Льется сквозь окно,
На столе - букет
И красное вино.
Твои алые губы, белая кожа
Пленили меня своим волшебством.
Черныe волосы, видимо, тоже:
Они блистают во тьме серебром.
Ты спишь безмятежно
У меня на плече,
Я обнимаю тебя ласково, нежно,
И не тревожу сомкнутых очей.
И мы наслаждаемся негой безбрежной.
Ласковый майский ветер ночной
Улетает туда, в небесную синь.
Мы любим смотреть на звезды порой,
Ты для меня - царица богинь!
Я слышу биение сердца живого,
Оно мне уже не подвластно.
Ни одного нет слова земного,
Чтоб рассказать, как ты прекрасна!
Скоро рассвет обагрит облака
И звезды с Луной двинутся прочь.
Скоро проснешься ты, а пока
Хранит волшебство Майская ночь...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:00
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:00 by Волк1Просмотров: 34Комментарии: 6
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