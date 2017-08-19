Майская ночь

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Волк1 Просмотров: 34 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 07:00 by

Чистый лунный светЛьется сквозь окно,На столе - букетИ красное вино.Твои алые губы, белая кожаПленили меня своим волшебством.Черныe волосы, видимо, тоже:Они блистают во тьме серебром.Ты спишь безмятежноУ меня на плече,Я обнимаю тебя ласково, нежно,И не тревожу сомкнутых очей.И мы наслаждаемся негой безбрежной.Ласковый майский ветер ночнойУлетает туда, в небесную синь.Мы любим смотреть на звезды порой,Ты для меня - царица богинь!Я слышу биение сердца живого,Оно мне уже не подвластно.Ни одного нет слова земного,Чтоб рассказать, как ты прекрасна!Скоро рассвет обагрит облакаИ звезды с Луной двинутся прочь.Скоро проснешься ты, а покаХранит волшебство Майская ночь...

Ключевые слова: Ночь сон серебро луна вино ветер сердце звезды волшебство авторский стих

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