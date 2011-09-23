Спящий город. Пророчество...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:03

Aleksandr999 Просмотров: 51 Комментарии: 1 +1 Вчера, 18:03 by

Старый Город ярких ночей и безликих дней…Старый Город звенящих Мостов и Тёмных Церквей…Старый Город ясных очей и пустых речей…Старый Город ветхих домов и забытых Идей…Город спит… И из сумрака Ночи выходят ОНИ…Те, в чьих лицах огонь, чьи сердца Жаждой Жизни полны…Строен ряд тех Бойцов и Силы их Велики…Труден Путь… И задачи у них нелегки…Раздаются «медали» для спящих, и куются в ночи «ордена»…Мысль - их Сила, Слово – меняется чья-то Судьба.И неважно «бедняк» или «царь» – свое тот получит сполна, -Кто-то к Свету поднят из Тьмы, кто-то ввергнут во Тьму навека…И нет страха, лишь Творение в потоках Любви;И нет слабостей, лишь к Силе страсти верны;И нет алчности, лишь Экстазом к Жизни полны;И нет жалости, лишь Правосудием озарены…Избегают людей, видя много в их мыслях Порока…Высших Сил ощущают поддержку, находясь в Единеньи с Природой…Через тысячи лет смело вновь выходят из тени,И растет их число… И поступь с каждым днем все сильнее…Тёмный Город мрачных Пещер и живых Огней…Тёмный Город Двуречья и холодных Дождей…Тёмный Город Одной Дороги и бредущих Теней…Тёмный Город Оживших Пророчеств и Спящих людей…Александр Склюев.

Ключевые слова: Город тьма пророчество авторский стих

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