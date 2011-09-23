Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Спящий город. Пророчество...

Старый Город ярких ночей и безликих дней…
Старый Город звенящих Мостов и Тёмных Церквей…
Старый Город ясных очей и пустых речей…
Старый Город ветхих домов и забытых Идей…

Город спит… И из сумрака Ночи выходят ОНИ…
Те, в чьих лицах огонь, чьи сердца Жаждой Жизни полны…
Строен ряд тех Бойцов и Силы их Велики…
Труден Путь… И задачи у них нелегки…

Раздаются «медали» для спящих, и куются в ночи «ордена»…
Мысль - их Сила, Слово – меняется чья-то Судьба.
И неважно «бедняк» или «царь» – свое тот получит сполна, -
Кто-то к Свету поднят из Тьмы, кто-то ввергнут во Тьму навека…

И нет страха, лишь Творение в потоках Любви;
И нет слабостей, лишь к Силе страсти верны;
И нет алчности, лишь Экстазом к Жизни полны;
И нет жалости, лишь Правосудием озарены…

Избегают людей, видя много в их мыслях Порока…
Высших Сил ощущают поддержку, находясь в Единеньи с Природой…
Через тысячи лет смело вновь выходят из тени,
И растет их число… И поступь с каждым днем все сильнее…

Тёмный Город мрачных Пещер и живых Огней…
Тёмный Город Двуречья и холодных Дождей…
Тёмный Город Одной Дороги и бредущих Теней…
Тёмный Город Оживших Пророчеств и Спящих людей…

Александр Склюев.

Спящий город. Пророчество...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:03
Вчера, 18:03 by Aleksandr999Просмотров: 51Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Город тьма пророчество авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 19:00
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2915|-2)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 922
Стих классный! Мне понравилось усиление в начале и завершении стиха как и все катрены кроме этого:
И нет страха, лишь Творение в потоках Любви;
И нет слабостей, лишь к Силе страсти верны;
И нет алчности, лишь Экстазом к Жизни полны;
И нет жалости, лишь Правосудием озарены…
Увы, он лишний в данном стихе. Всю схему стиха портит, но это не помешало мне поставить океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.