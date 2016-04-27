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Заброшки


Заброшки

Старый Бар

Старый город Бар, который был разрушен взрывами пороховых складов в конце XIX века. Его не стали восстанавливать, а просто перенесли город ниже к морю. Взрывы, время и землетрясение 1979 года почти не сохранили город.

Целиком сохранилось лишь несколько строений: две церкви, некоторые крепостные башни с внутренними комнатами, стены, акведук, часовая башня, несколько жилых домов и прочее. В основной массе это живописные атмосферные руины, красиво поросшие всевозможной зеленью. Интересны внутренние помещения крепости и небольшая сохранившаяся часть подземелий.

Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар
Старый Бар

Автор - WinnieThePooh.
Источник.
Сегодня, 14:46 by QustoПросмотров: 32Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Город башня дома

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Комментарии

#1 написал: Бозкурт
Сегодня, 15:34
+1
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 237
Это очень интересно. Люблю старину. Надо почитать о нем. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
#2 написал: Летяга
Сегодня, 16:11
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
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Публикаций: 596
Комментариев: 7 586
Прочитала название, открыла, текст читать не стала - там всё равно мало)) Смотрю - странный какой-то бар, на бар совсем не похожий stuck_out_tongue_closed_eyes
Читать таки надо!
Плюс, познавательно!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 17:01
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 202
Бар как Бар. Только старый. И домов там жилых хватает - в статье описан не сам Старый Бар, а его крепость.
В поселке живут албанцы, а в крепости - змеи. Туда даже автобус ходит, что по местным меркам круто.
Вот еще пара фоток оттуда




Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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