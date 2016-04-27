Старый Бар

Qusto Просмотров: 32 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 14:46 by

Старый город Бар, который был разрушен взрывами пороховых складов в конце XIX века. Его не стали восстанавливать, а просто перенесли город ниже к морю. Взрывы, время и землетрясение 1979 года почти не сохранили город.Целиком сохранилось лишь несколько строений: две церкви, некоторые крепостные башни с внутренними комнатами, стены, акведук, часовая башня, несколько жилых домов и прочее. В основной массе это живописные атмосферные руины, красиво поросшие всевозможной зеленью. Интересны внутренние помещения крепости и небольшая сохранившаяся часть подземелий.Автор - WinnieThePooh.

Ключевые слова: Город башня дома

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