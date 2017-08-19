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Стихи

Смерть в венке из белых роз...

Смерть в венке из белых роз,
И во льду поет мороз.
Холод в тишине трещит.
Колокол во тьме звонит.

Смерть гарцует на коне,
Гроб лежит, увяз в земле,
Кости терном сплетены,
В тени блеклой глубины.

Смерть в плаще вороньих крыл,
Человек свой путь забыл,
Прахом стал теперь в земле,
В подземельной тишине.

Смерть с рассветом унеслась,
И летела, всё смеясь,
Снег в метели тускло пел,
Колокол в бреду звенел...
Смерть в венке из белых роз...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:01
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:01 by Капитан-командорПросмотров: 15Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Смерть зима гроб снег холод авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 05:48
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Комментариев: 8 726
Молодец Капитан-командор! Мне понравился стих, ставлю жирный плюс) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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