Смерть в венке из белых роз...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:01

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 15 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:01 by

Смерть в венке из белых роз,И во льду поет мороз.Холод в тишине трещит.Колокол во тьме звонит.Смерть гарцует на коне,Гроб лежит, увяз в земле,Кости терном сплетены,В тени блеклой глубины.Смерть в плаще вороньих крыл,Человек свой путь забыл,Прахом стал теперь в земле,В подземельной тишине.Смерть с рассветом унеслась,И летела, всё смеясь,Снег в метели тускло пел,Колокол в бреду звенел...

Ключевые слова: Смерть зима гроб снег холод авторский стих

Другие, подобные истории: