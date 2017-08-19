Смерть в венке из белых роз...Смерть в венке из белых роз,
И во льду поет мороз.
Холод в тишине трещит.
Колокол во тьме звонит.
Смерть гарцует на коне,
Гроб лежит, увяз в земле,
Кости терном сплетены,
В тени блеклой глубины.
Смерть в плаще вороньих крыл,
Человек свой путь забыл,
Прахом стал теперь в земле,
В подземельной тишине.
Смерть с рассветом унеслась,
И летела, всё смеясь,
Снег в метели тускло пел,
Колокол в бреду звенел...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:01
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:01 by Капитан-командорПросмотров: 15Комментарии: 1
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