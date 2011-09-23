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Стихи

"Не проси меня остаться"

Не проси меня остаться, не проси побыть с тобой,
Так не может продолжаться... Ангелы зовут с собой...
Путь земной мой в миг прервался, тело спрятали во тьму,
Я страдал и так боялся, право, думал не приму...
Помолись за мою душу, ни минуты не страдай,
Мне открыт секрет вселенной - после смерти ждёт нас рай!
Но любовь уйти мешает, рвется где-то изнутри,
Рядом быть хочу, но знаю, выбрать нужно до зари...
Ты поверь мне это страшно рядом быть, но далеко,
Ведь меня ты не услышишь, это, право, нелегко,
В сердце чувствуешь, что рядом, говоришь со мной в ночи,
Ну, не плачь, прошу, родная, замирая у свечи...
Не проси меня остаться, не проси побыть с тобой,
Так не может продолжаться... Ангелы зовут с собой...
Буду ждать, моя родная, навещать тебя во снах...
Смерть моя любовь не сломит, на веках она в сердцах!

"Не проси меня остаться"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:57
Вчера, 22:54 by QustoПросмотров: 33Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Душа сердце любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 00:05
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2881|0)
Публикаций: 349
Комментариев: 6 882
Стих очень проникновенный! От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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