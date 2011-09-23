"Не проси меня остаться"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:57

Qusto Просмотров: 33 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:54 by

Не проси меня остаться, не проси побыть с тобой,Так не может продолжаться... Ангелы зовут с собой...Путь земной мой в миг прервался, тело спрятали во тьму,Я страдал и так боялся, право, думал не приму...Помолись за мою душу, ни минуты не страдай,Мне открыт секрет вселенной - после смерти ждёт нас рай!Но любовь уйти мешает, рвется где-то изнутри,Рядом быть хочу, но знаю, выбрать нужно до зари...Ты поверь мне это страшно рядом быть, но далеко,Ведь меня ты не услышишь, это, право, нелегко,В сердце чувствуешь, что рядом, говоришь со мной в ночи,Ну, не плачь, прошу, родная, замирая у свечи...Не проси меня остаться, не проси побыть с тобой,Так не может продолжаться... Ангелы зовут с собой...Буду ждать, моя родная, навещать тебя во снах...Смерть моя любовь не сломит, на веках она в сердцах!

Ключевые слова: Душа сердце любовь авторский стих

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