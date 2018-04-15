Возьму-ка я свой старый лисапед...

Возьму-ка я свой старый лисапед…

Потертый весь и весь исклеенный

Наклейками, что были куплены в ларьке

По три рубля…

И с детскими намерениями...



Я покачу!

Поеду вдаль по полю бесконечному!

По ветру летнему и встречному!

Я полечу…



Там тропка старая, едва знакомая.

И образы в воспоминаниях прошлых лет…

Зовет меня, тоской ведомое

То маленькое детство!

Но не вернусь я больше… Нет…



Зато ромашек в поле наберу!

Душистые!

И лепестки трепещут на ветру.

Эх, грусть моя ты неказистая...



Давай, не дергай струны трепетной души!

Не смей мне портить вдохновение!

Ты просто малость помолчи

И... дай повспоминать мгновения...



А тропка все уходит вдаль... И где конец?

Хотела бы в начало я...

Ответь хоть ты, соловушка-певец,

Но тишина...

И в небе только трель печальная.



Но вот ромашек полон груз,

Как сердце всё полно воспоминаниями!

В конце тропы девчонка-карапуз,

И с тяжкими самой себе признаниями...



Шагну навстречу ей, возьму ладонь,

Взгляну в глаза небесно-синие...

Так вот как в сердце жизни тушится огонь...

Ну, ничего! Не покачу, так полечу...

К небесной дали - стаей лебединою!



И вот я снова полечу!

Я поплыву по небу бесконечному!

По ветру летнему и встречному!

Я полечу…



А в стареньком сарае...

Давно просевшем уж за пару лет,

Таинственно вздыхая,

Внучок возьмет мой старый лисапед...

Lynx Просмотров: 76 Комментарии: 13 +7 Сегодня, 15:19 by

Ключевые слова: Велосипед детство воспоминания грусть старость смерть авторский стих

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