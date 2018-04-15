Возьму-ка я свой старый лисапед...
Возьму-ка я свой старый лисапед…
Потертый весь и весь исклеенный
Наклейками, что были куплены в ларьке
По три рубля…
И с детскими намерениями...
Я покачу!
Поеду вдаль по полю бесконечному!
По ветру летнему и встречному!
Я полечу…
Там тропка старая, едва знакомая.
И образы в воспоминаниях прошлых лет…
Зовет меня, тоской ведомое
То маленькое детство!
Но не вернусь я больше… Нет…
Зато ромашек в поле наберу!
Душистые!
И лепестки трепещут на ветру.
Эх, грусть моя ты неказистая...
Давай, не дергай струны трепетной души!
Не смей мне портить вдохновение!
Ты просто малость помолчи
И... дай повспоминать мгновения...
А тропка все уходит вдаль... И где конец?
Хотела бы в начало я...
Ответь хоть ты, соловушка-певец,
Но тишина...
И в небе только трель печальная.
Но вот ромашек полон груз,
Как сердце всё полно воспоминаниями!
В конце тропы девчонка-карапуз,
И с тяжкими самой себе признаниями...
Шагну навстречу ей, возьму ладонь,
Взгляну в глаза небесно-синие...
Так вот как в сердце жизни тушится огонь...
Ну, ничего! Не покачу, так полечу...
К небесной дали - стаей лебединою!
И вот я снова полечу!
Я поплыву по небу бесконечному!
По ветру летнему и встречному!
Я полечу…
А в стареньком сарае...
Давно просевшем уж за пару лет,
Таинственно вздыхая,
Внучок возьмет мой старый лисапед...
Потертый весь и весь исклеенный
Наклейками, что были куплены в ларьке
По три рубля…
И с детскими намерениями...
Я покачу!
Поеду вдаль по полю бесконечному!
По ветру летнему и встречному!
Я полечу…
Там тропка старая, едва знакомая.
И образы в воспоминаниях прошлых лет…
Зовет меня, тоской ведомое
То маленькое детство!
Но не вернусь я больше… Нет…
Зато ромашек в поле наберу!
Душистые!
И лепестки трепещут на ветру.
Эх, грусть моя ты неказистая...
Давай, не дергай струны трепетной души!
Не смей мне портить вдохновение!
Ты просто малость помолчи
И... дай повспоминать мгновения...
А тропка все уходит вдаль... И где конец?
Хотела бы в начало я...
Ответь хоть ты, соловушка-певец,
Но тишина...
И в небе только трель печальная.
Но вот ромашек полон груз,
Как сердце всё полно воспоминаниями!
В конце тропы девчонка-карапуз,
И с тяжкими самой себе признаниями...
Шагну навстречу ей, возьму ладонь,
Взгляну в глаза небесно-синие...
Так вот как в сердце жизни тушится огонь...
Ну, ничего! Не покачу, так полечу...
К небесной дали - стаей лебединою!
И вот я снова полечу!
Я поплыву по небу бесконечному!
По ветру летнему и встречному!
Я полечу…
А в стареньком сарае...
Давно просевшем уж за пару лет,
Таинственно вздыхая,
Внучок возьмет мой старый лисапед...
Сегодня, 15:19 by LynxПросмотров: 76Комментарии: 13
Ключевые слова: Велосипед детство воспоминания грусть старость смерть авторский стих