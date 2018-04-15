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Стихи

Возьму-ка я свой старый лисапед...

Возьму-ка я свой старый лисапед...


Возьму-ка я свой старый лисапед…
Потертый весь и весь исклеенный
Наклейками, что были куплены в ларьке
По три рубля…
И с детскими намерениями...

Я покачу!
Поеду вдаль по полю бесконечному!
По ветру летнему и встречному!
Я полечу…

Там тропка старая, едва знакомая.
И образы в воспоминаниях прошлых лет…
Зовет меня, тоской ведомое
То маленькое детство!
Но не вернусь я больше… Нет…

Зато ромашек в поле наберу!
Душистые!
И лепестки трепещут на ветру.
Эх, грусть моя ты неказистая...

Давай, не дергай струны трепетной души!
Не смей мне портить вдохновение!
Ты просто малость помолчи
И... дай повспоминать мгновения...

А тропка все уходит вдаль... И где конец?
Хотела бы в начало я...
Ответь хоть ты, соловушка-певец,
Но тишина...
И в небе только трель печальная.

Но вот ромашек полон груз,
Как сердце всё полно воспоминаниями!
В конце тропы девчонка-карапуз,
И с тяжкими самой себе признаниями...

Шагну навстречу ей, возьму ладонь,
Взгляну в глаза небесно-синие...
Так вот как в сердце жизни тушится огонь...
Ну, ничего! Не покачу, так полечу...
К небесной дали - стаей лебединою!

И вот я снова полечу!
Я поплыву по небу бесконечному!
По ветру летнему и встречному!
Я полечу…

А в стареньком сарае...
Давно просевшем уж за пару лет,
Таинственно вздыхая,
Внучок возьмет мой старый лисапед...

Сегодня, 15:19 by LynxПросмотров: 76Комментарии: 13
+7

Ключевые слова: Велосипед детство воспоминания грусть старость смерть авторский стих

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#1 написал: МертвецкиЖив
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Копия мой старенький "Урал", который пылится где-то в углу гаража, под заявленный хламом. Тоже воспоминания нахлынули. Какие бы не были добрые воспоминания, но к сожалению, он не сможет полностью унести с собой в детство - это верно... Но достать и прокатиться на нем по памятным "дорогам детства" захотелось. +
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#2 написал: Tigger power
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Написано великолепно! Настраивает на грусть и лирику. Хочется снова вернуться в детство. Но нельзя - что однажды прошло, больше никогда не повторится.

Огромная благодарность тебе, Юля, за прекрасные минуты, проведенные за чтением. Ты так трогательно все описала, что за душу берет с первых строк, не отпускает до конца, и не выветривается из мыслей после прочтения.

Спасибо.
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Спасибо всем большое за комментарии)
Да, все мы хотим вернуться в детство. И возвращаемся - с нашими детьми и внуками - они дают нашей душе дальше гореть)
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 18:24
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Публикаций: 87
Комментариев: 1 380
Тронуло до слёз,да... стихотворение очень личное, и оттого ещё более трогательное.
Мне так взгрустнулось по детству и ещё больше захотелось в отпуск!! smile Может и на лисапете научусь кататься))
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#9 написал: Lynx
Сегодня, 18:38
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Комментариев: 2 159
Цитата: Космонасть
Может и на лисапете научусь кататься

Приезжай, я тебя на "Весне" с обрыва без тормозов прокачу laughing smile smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:56
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Комментариев: 3 467
Наконец прочитала. Спокойной обстановке.
У меня нет старого лисапеда, а так хочется. А деть так и не научилась, зря купила ей.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#11 написал: Космонасть
Сегодня, 19:34
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Комментариев: 1 380
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Может и на лисапете научусь кататься

Приезжай, я тебя на "Весне" с обрыва без тормозов прокачу laughing smile smile

laughing Делаете покушение на космонавта? Ай-ай-ай laughing
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#12 написал: Lynx
Сегодня, 19:38
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Публикаций: 482
Комментариев: 2 159
Цитата: Космонасть
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Может и на лисапете научусь кататься

Приезжай, я тебя на "Весне" с обрыва без тормозов прокачу laughing smile smile

laughing Делаете покушение на космонавта? Ай-ай-ай laughing

Я ж с тобой поеду laughing
Вспомнила, у меня тетя с подружками катались с крутой горки. Это с кладбища и далее - вниз. У нее тормоза - никак, колесо вхолостую прокручивается, и она со всей дури летит вниз. Рассказывала: "В ушах свистит, попутно слышу, как бабки на лавке тихо: Бедная девочка". Смотрю, они мне крестное знамение во след сделали" smile
Советский лисапед - это внатуре жОсткА)
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#13 написал: Космонасть
Сегодня, 19:47
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Публикаций: 87
Комментариев: 1 380
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Может и на лисапете научусь кататься

Приезжай, я тебя на "Весне" с обрыва без тормозов прокачу laughing smile smile

laughing Делаете покушение на космонавта? Ай-ай-ай laughing

Я ж с тобой поеду laughing
Вспомнила, у меня тетя с подружками катались с крутой горки. Это с кладбища и далее - вниз. У нее тормоза - никак, колесо вхолостую прокручивается, и она со всей дури летит вниз. Рассказывала: "В ушах свистит, попутно слышу, как бабки на лавке тихо: Бедная девочка". Смотрю, они мне крестное знамение во след сделали" smile
Советский лисапед - это внатуре жОсткА)

laughing Ля,я аж всплакнула от смеха))) не мешайте космонавту работать))) невозможно сосредоточиться))))
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
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