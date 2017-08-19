Ночная тень

Ночная теньЯ для тебя простая тень,
Что ж, думай так, пока ты дышишь,
Пока себе внушать не лень,
Что занавеску кот колышит.
Погашен свет, скрипят полы,
Ну сколько можно сомневаться.
Здесь мамы нет, и мы одни,
Настал и мой черед смеяться!
Вот задрожал последний крик,
Звеня в тиши безумной трелью.
Ну что ж, я нынче твой двойник,
А ты бредешь к концу тоннеля.
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:03 by Капитан-командорПросмотров: 24Комментарии: 1
Ключевые слова: Ночь в квартире сущность смерть тень авторский стих