Ночная тень

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 24 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:03 by

Я для тебя простая тень,Что ж, думай так, пока ты дышишь,Пока себе внушать не лень,Что занавеску кот колышит.Погашен свет, скрипят полы,Ну сколько можно сомневаться.Здесь мамы нет, и мы одни,Настал и мой черед смеяться!Вот задрожал последний крик,Звеня в тиши безумной трелью.Ну что ж, я нынче твой двойник,А ты бредешь к концу тоннеля.

Ключевые слова: Ночь в квартире сущность смерть тень авторский стих

Другие, подобные истории: