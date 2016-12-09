Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Демоны души...

Демоны души...

Возвышаясь очень страшным исполином,
Над душой моей нависла злая тьма!
Сначала пиво, потом водка, бренди, вина...
В жизни случилось множество дерьма!

"Почему? Зачем? И в чем, скажи, моя заслуга?" -
Я Бога спрашивал, не сдерживая слез...
Не знал другого, как корить других, досуга...
Жил в мире только мне понятных грез...

Крушил и душу рвал проклятый демон!
Шептал, манил, неумолимо убивал.
Мой мир - бокал и стол, немые стены...
Терял я личность, безусловно умирал.

Все понимал, но силы нет остановиться...
Жизнь давит слабых, как простых навозных мух,
Искал ли выход? Нет... Лишь знал - напиться!
Мой взгляд под гнетом выпивки потух!

Явился свет... "Ну, здравствуй, белочка-подруга!"
И Ангел Божий появился предо мной.
Мне показал меня... И в будущем не отличался я от трупа...
Чуть дальше... Смерть, я под могильною землёй.

Женился я, помог небесный друг...
Детишки бегают и папой называют!
Как худо б ни было, не опускайте рук.
Я бросил пить! И вас, друзья, сердечно призываю -

Не поддавайтесь демонам, боритесь - пусть до смерти!
Храните душу - ведь дороже ее нет...
Тело не вечно, закопают под земною твердью.
И лишь душе на небесах держать ответ...
Вчера, 21:32 by QustoПросмотров: 44Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Демон душа алкоголь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:37
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1689|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 966
Отличный стих-призыв) от меня +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: kusi
Вчера, 22:46
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2745|0)
Публикаций: 346
Комментариев: 6 805
Стих супер! Яркий, эмоциональный, как будто крик чьей то души передал в нём.От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Космонасть
Вчера, 23:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (552|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 111
Хорошо,что гг вначале бросил пить ,а потом женился.Трезвенник-муж - счастье в семье)
Плюс
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:09
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1972|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 898
Сокровенные слова! Вот прям в десятку!

Тело не вечно, закопают под земною твердью.
И лишь душе на небесах держать ответ... braavo +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.