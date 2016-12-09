Демоны души...
Возвышаясь очень страшным исполином,
Над душой моей нависла злая тьма!
Сначала пиво, потом водка, бренди, вина...
В жизни случилось множество дерьма!
"Почему? Зачем? И в чем, скажи, моя заслуга?" -
Я Бога спрашивал, не сдерживая слез...
Не знал другого, как корить других, досуга...
Жил в мире только мне понятных грез...
Крушил и душу рвал проклятый демон!
Шептал, манил, неумолимо убивал.
Мой мир - бокал и стол, немые стены...
Терял я личность, безусловно умирал.
Все понимал, но силы нет остановиться...
Жизнь давит слабых, как простых навозных мух,
Искал ли выход? Нет... Лишь знал - напиться!
Мой взгляд под гнетом выпивки потух!
Явился свет... "Ну, здравствуй, белочка-подруга!"
И Ангел Божий появился предо мной.
Мне показал меня... И в будущем не отличался я от трупа...
Чуть дальше... Смерть, я под могильною землёй.
Женился я, помог небесный друг...
Детишки бегают и папой называют!
Как худо б ни было, не опускайте рук.
Я бросил пить! И вас, друзья, сердечно призываю -
Не поддавайтесь демонам, боритесь - пусть до смерти!
Храните душу - ведь дороже ее нет...
Тело не вечно, закопают под земною твердью.
И лишь душе на небесах держать ответ...
Вчера, 21:32 by QustoПросмотров: 44Комментарии: 4
Ключевые слова: Демон душа алкоголь авторский стих