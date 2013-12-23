История одной запятой
Нам класса с пятого твердили, как пунктуация важна.
Что от нее зависит то, как люди восприемлют написное.
И помним мы легенду о письме английской королевы Изабеллы.
Одна из фраз письма: «Edvardum occidere nolite timere bonum est».
Возможно, вы ответите: «Звучит, как манифест. Да полно Вам, мадам, всё напускное. Ну иногда мы забываем где, когда и как нам ставить двоеточие, дефис иль точку».
А я упорно наставляю дочку: «Опять ты ставишь знак не там?!».
Историю я рассказать хочу одной, но очень важной запятой, трагическую роль сыгравшей в жизни миллиардов, вам.
Среди учеников Христа был выходец из Сирии, Лука.
Рукой, благословленной Богом, писал святой Евангелие.
А где-то там, за миллиарды ярдов под землей,
один из сброшенных с Небес (мы нынче имя его знаем, Мефистофель),
коварных планов череду выстраивал в цепочку.
«Ага, Отец, надумал ты в нравоученье детям книгу дать.
Твои не в силах планы поменять, я украду один из знаков, запятую или точку».
Поднявшись в мир людей, пробрался искуситель в дом Луки и несколько листов прочел из книги.
И выбрал те, где Иисус, распятый на кресте, вел разговор с разбойником.
«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе ныне же, будешь со Мною в раю».
И проклятый злодей коварно переставил запятую.
Мы знаем, ныне умерев, мы сразу не воскреснем, каким бы ни был праведным наш путь.
И я пишу сейчас для вас строку другую.
«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Нет, я не ангел, я не бог, не бес.
Я тему к размышлению даю.
И всем задумавшимся мысленно я салютую.
Нам класса с пятого твердили как пунктуация важна.
Что от нее зависит то, как люди восприемлют написное.
Звучит как манифест? Да полно вам, все напускное.
P.S. «Edvardum occidere nolite timere bonum est» возможный перевод с латыни: «Эдуарда убить не смейте выказывать страх». Известно более как крылатое выражение: «Казнить нельзя помиловать».
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:07
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Вчера, 19:07 by ms MollyПросмотров: 86Комментарии: 5
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