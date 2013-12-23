История одной запятой

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:07

Причина: Авторская стилистика сохранена.

ms Molly Просмотров: 86 Комментарии: 5 +6 Вчера, 19:07 by

Нам класса с пятого твердили, как пунктуация важна.Что от нее зависит то, как люди восприемлют написное.И помним мы легенду о письме английской королевы Изабеллы.Одна из фраз письма: «Edvardum occidere nolite timere bonum est».Возможно, вы ответите: «Звучит, как манифест. Да полно Вам, мадам, всё напускное. Ну иногда мы забываем где, когда и как нам ставить двоеточие, дефис иль точку».А я упорно наставляю дочку: «Опять ты ставишь знак не там?!».Историю я рассказать хочу одной, но очень важной запятой, трагическую роль сыгравшей в жизни миллиардов, вам.Среди учеников Христа был выходец из Сирии, Лука.Рукой, благословленной Богом, писал святой Евангелие.А где-то там, за миллиарды ярдов под землей,один из сброшенных с Небес (мы нынче имя его знаем, Мефистофель),коварных планов череду выстраивал в цепочку.«Ага, Отец, надумал ты в нравоученье детям книгу дать.Твои не в силах планы поменять, я украду один из знаков, запятую или точку».Поднявшись в мир людей, пробрался искуситель в дом Луки и несколько листов прочел из книги.И выбрал те, где Иисус, распятый на кресте, вел разговор с разбойником.«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе ныне же, будешь со Мною в раю».И проклятый злодей коварно переставил запятую.Мы знаем, ныне умерев, мы сразу не воскреснем, каким бы ни был праведным наш путь.И я пишу сейчас для вас строку другую.«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».Нет, я не ангел, я не бог, не бес.Я тему к размышлению даю.И всем задумавшимся мысленно я салютую.Нам класса с пятого твердили как пунктуация важна.Что от нее зависит то, как люди восприемлют написное.Звучит как манифест? Да полно вам, все напускное.P.S. «Edvardum occidere nolite timere bonum est» возможный перевод с латыни: «Эдуарда убить не смейте выказывать страх». Известно более как крылатое выражение: «Казнить нельзя помиловать».

Ключевые слова: Бог падший ангел библия коварство обман авторский стих

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