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Стихи

Дьяволёнок

Мне повстречался дьяволенок,
Худой и щуплый — как комар.
Он телом был совсем ребенок,
Лицом же дик: остер и стар.

Шел дождь… Дрожит, темнеет тело,
Намокла всклоченная шерсть…
И я подумал: эко дело!
Ведь тоже мерзнет. Тоже персть.

Твердят: любовь, любовь! Не знаю.
Не слышно что-то. Не видал.
Вот жалость… Жалость понимаю.
И дьяволенка я поймал.

Пойдем, детеныш! Хочешь греться?
Не бойся, шерстку не ерошь.
Что тут на улице тереться?
Дам детке сахару… Пойдешь?

А он вдруг эдак сочно, зычно,
Мужским, ласкающим баском
(Признаться — даже неприлично
И жутко было это в нем) —

Пророкотал: «Что сахар? Глупо.
Я, сладкий, сахару не ем.
Давай телятинки да супа…
Уж я пойду к тебе — совсем».

Он разозлил меня бахвальством…
А я хотел еще помочь!
Да ну тебя с твоим нахальством!
И не спеша пошел я прочь.

Но он заморщился и тонко
Захрюкал… Смотрит, как больной…
Опять мне жаль… И дьяволенка
Тащу, трудясь, к себе домой.

Смотрю при лампе: дохлый, гадкий,
Не то дитя, не то старик.
И все твердит: «Я сладкий, сладкий…»
Оставил я его. Привык.

И даже как-то с дьяволенком
Совсем сжился я наконец.
Он в полдень прыгает козленком,
Под вечер — темен, как мертвец.

То ходит гоголем-мужчиной,
То вьется бабой вкруг меня,
А если дождик — пахнет псиной
И шерстку лижет у огня.

Я прежде всем себя тревожил:
Хотел того, мечтал о том…
А с ним мой дом… не то, что ожил,
Но затянулся, как пушком.

Безрадостно-благополучно,
И нежно-сонно, и темно…
Мне с дьяволенком сладко-скучно…
Дитя, старик,- не все ль равно?

Такой смешной он, мягкий, хлипкий,
Как разлагающийся гриб.
Такой он цепкий, сладкий, липкий,
Все липнул, липнул — и прилип.

И оба стали мы — едины.
Уж я не с ним — я в нем, я в нем!
Я сам в ненастье пахну псиной
И шерсть лижу перед огнем…

Автор стихов - Зинаида Гиппиус.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18 by КосмонастьПросмотров: 23Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Дьяволёнок шерсть вечер

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 21:28
0
Группа: Редакторы
Репутация: (737|0)
Публикаций: 282
Комментариев: 2 224
Стих хороший, но, как мне кажется, у нас многие не хуже пишут... noknow Плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:33
0
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 026
Да, что-то есть в этом. Прилипнуть к дьяволенку disappointed
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:05
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1878|0)
Публикаций: 871
Комментариев: 7 455
В каждом из нас сидит вот такой дьяволёнок.....чем простите он Вас покорил?! Но стих хорош и посему плюс автору!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 23:02
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (495|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 936
Цитата: Сделано_в_СССР
В каждом из нас сидит вот такой дьяволёнок.....чем простите он Вас покорил?! Но стих хорош и посему плюс автору!+++

Это с детства ещё,такой безнадёгой веет от него...
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 23:12
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1878|0)
Публикаций: 871
Комментариев: 7 455
Цитата: Космонасть
Цитата: Сделано_в_СССР
В каждом из нас сидит вот такой дьяволёнок.....чем простите он Вас покорил?! Но стих хорош и посему плюс автору!+++

Это с детства ещё,такой безнадёгой веет от него...

Ты веришь в "потусторонний мир" и этим живёшь? Выпусти свои страхи, поверь....в настоящем лучше, чем "там"....ты меня пугаешь своими мыслями. Живи настоящим!
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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