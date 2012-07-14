Дьяволёнок

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:18

Космонасть Просмотров: 23 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 21:18 by

Мне повстречался дьяволенок,Худой и щуплый — как комар.Он телом был совсем ребенок,Лицом же дик: остер и стар.Шел дождь… Дрожит, темнеет тело,Намокла всклоченная шерсть…И я подумал: эко дело!Ведь тоже мерзнет. Тоже персть.Твердят: любовь, любовь! Не знаю.Не слышно что-то. Не видал.Вот жалость… Жалость понимаю.И дьяволенка я поймал.Пойдем, детеныш! Хочешь греться?Не бойся, шерстку не ерошь.Что тут на улице тереться?Дам детке сахару… Пойдешь?А он вдруг эдак сочно, зычно,Мужским, ласкающим баском(Признаться — даже неприличноИ жутко было это в нем) —Пророкотал: «Что сахар? Глупо.Я, сладкий, сахару не ем.Давай телятинки да супа…Уж я пойду к тебе — совсем».Он разозлил меня бахвальством…А я хотел еще помочь!Да ну тебя с твоим нахальством!И не спеша пошел я прочь.Но он заморщился и тонкоЗахрюкал… Смотрит, как больной…Опять мне жаль… И дьяволенкаТащу, трудясь, к себе домой.Смотрю при лампе: дохлый, гадкий,Не то дитя, не то старик.И все твердит: «Я сладкий, сладкий…»Оставил я его. Привык.И даже как-то с дьяволенкомСовсем сжился я наконец.Он в полдень прыгает козленком,Под вечер — темен, как мертвец.То ходит гоголем-мужчиной,То вьется бабой вкруг меня,А если дождик — пахнет псинойИ шерстку лижет у огня.Я прежде всем себя тревожил:Хотел того, мечтал о том…А с ним мой дом… не то, что ожил,Но затянулся, как пушком.Безрадостно-благополучно,И нежно-сонно, и темно…Мне с дьяволенком сладко-скучно…Дитя, старик,- не все ль равно?Такой смешной он, мягкий, хлипкий,Как разлагающийся гриб.Такой он цепкий, сладкий, липкий,Все липнул, липнул — и прилип.И оба стали мы — едины.Уж я не с ним — я в нем, я в нем!Я сам в ненастье пахну псинойИ шерсть лижу перед огнем…Автор стихов - Зинаида Гиппиус.

Ключевые слова: Дьяволёнок шерсть вечер

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