Кричала мать...Кричала мать: "Не забирайте сына,
Не рвите сердце моё в клочья, Вас молю!"
Лишь по щеке удар, не слушает мужчина
И тащит мальчика к большому кораблю.
Потерян сын, судьба жестока с ними,
Он лучше умер бы, чем стал одним из них!
Без сердца зверем и глазницами пустыми,
Проклятьем ночи и врагом для всех живых.
Так беспощадно её сердце разрывалось -
Желать погибели сыночку своему!
Но ничего другого ей не оставалось,
Лишь спрашивала: "Боже, почему?!"
Прошли года. В душе зияет рана...
И "кровоточит", не стихая, день за днём.
Почти ослепшими глазами из тумана
Мать наблюдала за идущим кораблем.
"Пожалуйста!" - безумно бормотала,
"Дай умереть, Господь, не видя его глаз!"
Рыдала и тихонько умирала,
Проклявши злую ночь в который раз...
Очнулась мать, вскричав, ещё живая...
А перед ней стоит её пропадший сын,
Уставшие глаза и, чуть зевая,
Взял мать на руки. Слёзы стер с её морщин.
Сбежал он с корабля, где личность губят!
От мёртвых и проклятых моряков,
Поклялся, коль последнего зарубит,
Домой вернётся, всех избавив от оков.
Не выдержав, безумно зарыдала,
Как ярки в памяти молитвы образа!
Раскаявшись, мать больше не дышала,
Так и не увидев его синие глаза...
Сегодня, 14:44 by QustoПросмотров: 68Комментарии: 4
Ключевые слова: Мать сын глаза корабль авторский стих