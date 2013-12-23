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Стихи

Кричала мать...

Кричала мать: "Не забирайте сына,
Не рвите сердце моё в клочья, Вас молю!"
Лишь по щеке удар, не слушает мужчина
И тащит мальчика к большому кораблю.

Потерян сын, судьба жестока с ними,
Он лучше умер бы, чем стал одним из них!
Без сердца зверем и глазницами пустыми,
Проклятьем ночи и врагом для всех живых.

Так беспощадно её сердце разрывалось -
Желать погибели сыночку своему!
Но ничего другого ей не оставалось,
Лишь спрашивала: "Боже, почему?!"

Прошли года. В душе зияет рана...
И "кровоточит", не стихая, день за днём.
Почти ослепшими глазами из тумана
Мать наблюдала за идущим кораблем.

"Пожалуйста!" - безумно бормотала,
"Дай умереть, Господь, не видя его глаз!"
Рыдала и тихонько умирала,
Проклявши злую ночь в который раз...

Очнулась мать, вскричав, ещё живая...
А перед ней стоит её пропадший сын,
Уставшие глаза и, чуть зевая,
Взял мать на руки. Слёзы стер с её морщин.

Сбежал он с корабля, где личность губят!
От мёртвых и проклятых моряков,
Поклялся, коль последнего зарубит,
Домой вернётся, всех избавив от оков.

Не выдержав, безумно зарыдала,
Как ярки в памяти молитвы образа!
Раскаявшись, мать больше не дышала,
Так и не увидев его синие глаза...

Кричала мать...
Сегодня, 14:44 by QustoПросмотров: 68Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Мать сын глаза корабль авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:11
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (934|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 779
Очень сильно. Но вот это — «мать наблюда», ошибка какая-то или не дописано?
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Qusto
Сегодня, 15:17
0
Группа: Редакторы
Репутация: (673|0)
Публикаций: 253
Комментариев: 2 115
Цитата: зелёное яблочко
Очень сильно. Но вот это — «мать наблюда», ошибка какая-то или не дописано?


Конечно же, "наблюдала". Да что-то опубликовал написанное, не проверив. Мысли же быстрее рук. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#3 написал: Lynx
Сегодня, 18:35
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3462|0)
Публикаций: 398
Комментариев: 2 055
Красиво написано, но сильно, прям по сердцу режет. Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 20:32
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Перед взором встал Летучий голландец, шикарно +++++++
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