Прикосновение

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:36

Стигандр Просмотров: 70 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 14:36 by

Ты видишь солнце у воды? Прозрачно дышит паром ветер.Проглотят листья суеты, как в океане волны-плети.И пережёвывая их, напомнят в сумраке сознанийВчерашний вечер под луной и крыльев взмахи очертание.И бусинок сверлящий взгляд под потолком висящей плоти,И холода манящий ад, и ствол во рту с курком на взводе...И мысли собранных червей в карманах мозга копошение,И стать - Горгоний взгляд, удел, и хаос - Василисков трение.И мрак смердящих островов, сплетённый нервным шелкопрядом.И тина торфяных болот, спасение, дружеское: "Рядом!"И солнце... Где-то вдалеке развеет мой "нектар безумства",Что вспомнил наконец себя?! Ну, что привёл тебя я в чувства!?... Ах, солнце, что ж ты рано так?

Ключевые слова: Прикосновение солнце мышь авторский стих

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