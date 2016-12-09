ПрикосновениеТы видишь солнце у воды? Прозрачно дышит паром ветер.
Проглотят листья суеты, как в океане волны-плети.
И пережёвывая их, напомнят в сумраке сознаний
Вчерашний вечер под луной и крыльев взмахи очертание.
И бусинок сверлящий взгляд под потолком висящей плоти,
И холода манящий ад, и ствол во рту с курком на взводе...
И мысли собранных червей в карманах мозга копошение,
И стать - Горгоний взгляд, удел, и хаос - Василисков трение.
И мрак смердящих островов, сплетённый нервным шелкопрядом.
И тина торфяных болот, спасение, дружеское: "Рядом!"
И солнце... Где-то вдалеке развеет мой "нектар безумства",
Что вспомнил наконец себя?! Ну, что привёл тебя я в чувства!?
... Ах, солнце, что ж ты рано так?
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:36
Сегодня, 14:36 by СтигандрПросмотров: 70Комментарии: 6
Ключевые слова: Прикосновение солнце мышь авторский стих