АгатаОна убийства раскрывает,
Возникнув рядом неизбежно.
И потерпевшим помогает,
Во след кончине их, конечно.
Но, всё же, это очень странно,
Она всегда, где Смерть гуляет.
И возникает постоянно,
Где кто-то страшно умирает!
Все не придуманы сюжеты,
Убийства все свершались в яви.
Раскрыты только те секреты,
Что детективу не мешали.
Виновных кара настигает,
Но вот они ли виноваты?
В содоме версий правда тает.
И все ль заслуженно прокляты?
И возникает подозренье,
Не только у меня, я знаю,
Что снова будет преступленье,
Что дама скажет: "Раскрываю!"
Есть подозренье и такое:
Она свершает преступленья!
И никому не даст покоя.
Убийства будут, без сомненья.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:28
Вчера, 18:28 by ЭвиллсПросмотров: 55Комментарии: 7
Ключевые слова: Призрак убийства смерть загадка авторский стих