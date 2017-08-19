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Стихи

Агата

Она убийства раскрывает,
Возникнув рядом неизбежно.
И потерпевшим помогает,
Во след кончине их, конечно.

Но, всё же, это очень странно,
Она всегда, где Смерть гуляет.
И возникает постоянно,
Где кто-то страшно умирает!

Все не придуманы сюжеты,
Убийства все свершались в яви.
Раскрыты только те секреты,
Что детективу не мешали.

Виновных кара настигает,
Но вот они ли виноваты?
В содоме версий правда тает.
И все ль заслуженно прокляты?

И возникает подозренье,
Не только у меня, я знаю,
Что снова будет преступленье,
Что дама скажет: "Раскрываю!"

Есть подозренье и такое:
Она свершает преступленья!
И никому не даст покоя.
Убийства будут, без сомненья.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:28
Вчера, 18:28 by ЭвиллсПросмотров: 55Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Призрак убийства смерть загадка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:41
+2
Группа: Журналисты
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Публикаций: 513
Комментариев: 5 469
Не очень люблю я эту Агату....вот наш "Шерлок холмс" в исполнении Любимова, вот это супер. А за стих +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:53
+2
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Неуемная женщина)) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:58
+2
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Публикаций: 513
Комментариев: 5 469
Цитата: Tigger power
Неуемная женщина)) +++++

Это верно, кто то за станком на заводе работает, а она преступников ловит, и причём даром, по доброте души, по складу характера и хобби. Удивительная старая хулиганка ищейка. blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#4 написал: kusi
Вчера, 19:03
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Мне понравился стих) Океанический.
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#5 написал: зелёное яблочко
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жутковатая дама Агата
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#6 написал: Космонасть
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#7 написал: Вариор
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