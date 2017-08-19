Агата

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:28

Эвиллс Просмотров: 55 Комментарии: 7 +9 Вчера, 18:28 by

Она убийства раскрывает,Возникнув рядом неизбежно.И потерпевшим помогает,Во след кончине их, конечно.Но, всё же, это очень странно,Она всегда, где Смерть гуляет.И возникает постоянно,Где кто-то страшно умирает!Все не придуманы сюжеты,Убийства все свершались в яви.Раскрыты только те секреты,Что детективу не мешали.Виновных кара настигает,Но вот они ли виноваты?В содоме версий правда тает.И все ль заслуженно прокляты?И возникает подозренье,Не только у меня, я знаю,Что снова будет преступленье,Что дама скажет: "Раскрываю!"Есть подозренье и такое:Она свершает преступленья!И никому не даст покоя.Убийства будут, без сомненья.

Ключевые слова: Призрак убийства смерть загадка авторский стих

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