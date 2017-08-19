Смертельная

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:41

Эвиллс Просмотров: 65 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 08:41 by

Ты в казино пришла своей дорогой,Кровавый шлейф убийства за тобой.Но ты меня, любимая, не трогай.Не соблазняйся ты на градус мой.Пожалуйста, возьми кого постарше.Ну, не смотри так мрачно мне в глаза!В азарте я играю снова, дальше.(Хотя уж больше мне играть нельзя).В кругу рулетки шарик снова бьётся!Не отрываясь, молча я смотрю.Так мало мне до встречи остаётся,Но я азарта ночи так люблю!Вот выпало вторжение на восемь.Я выиграл! Все деньги у меня!А у ворот стоит злодейка Осень.Она почти такая же, как я.Меня она расстреливает взглядом.В неё стреляю взглядом я в упор.Любимая в кровавом шлейфе рядом.Она бросает смертный приговор!...Мы уезжаем в чёрном экипаже.В досаде Осень, подвела броня!И про азарт не думаю я даже.Смертельная, любуюсь на тебя!

Ключевые слова: Смерть любовь выигрыш деньги авторский стих

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