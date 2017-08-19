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Стихи

Смертельная

Ты в казино пришла своей дорогой,
Кровавый шлейф убийства за тобой.
Но ты меня, любимая, не трогай.
Не соблазняйся ты на градус мой.

Пожалуйста, возьми кого постарше.
Ну, не смотри так мрачно мне в глаза!
В азарте я играю снова, дальше.
(Хотя уж больше мне играть нельзя).

В кругу рулетки шарик снова бьётся!
Не отрываясь, молча я смотрю.
Так мало мне до встречи остаётся,
Но я азарта ночи так люблю!

Вот выпало вторжение на восемь.
Я выиграл! Все деньги у меня!
А у ворот стоит злодейка Осень.
Она почти такая же, как я.

Меня она расстреливает взглядом.
В неё стреляю взглядом я в упор.
Любимая в кровавом шлейфе рядом.
Она бросает смертный приговор!

...Мы уезжаем в чёрном экипаже.
В досаде Осень, подвела броня!
И про азарт не думаю я даже.
Смертельная, любуюсь на тебя!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41 by ЭвиллсПросмотров: 65Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Смерть любовь выигрыш деньги авторский стих

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Комментарии

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#2 написал: Qusto
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#3 написал: Tigger power
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