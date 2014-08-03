Волчья колыбельная

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:40

Blackmaiden Просмотров: 60 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 15:40 by

Волчьи сказки, волчьи песни,Ветер нес издалека,Подпевая с вьюгой вместеЗакрываю я глаза.Над чертогами леснымиЛьет волшебный свет луна,Одевает ветки инейВсюду в бархат и шелка.Только ночь земли коснется-Ярко-алым станет снег,Диким зверем обернетсяТот, кто мне милее всех.Покрывалом лягут тениНа звериную тропу,Сквозь колючие метелиПо его следам иду...Луч зари прозрачен, тонокВ колыбель скользнет твою,Спи, сыночек, спи, волчонок...Хочешь, я тебе спою?

Ключевые слова: Волк оборотень волчонок

Другие, подобные истории: