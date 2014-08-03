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Стихи

Волчья колыбельная

Волчьи сказки, волчьи песни,
Ветер нес издалека,
Подпевая с вьюгой вместе
Закрываю я глаза.

Над чертогами лесными
Льет волшебный свет луна,
Одевает ветки иней
Всюду в бархат и шелка.

Только ночь земли коснется-
Ярко-алым станет снег,
Диким зверем обернется
Тот, кто мне милее всех.

Покрывалом лягут тени
На звериную тропу,
Сквозь колючие метели
По его следам иду...

Луч зари прозрачен, тонок
В колыбель скользнет твою,
Спи, сыночек, спи, волчонок...
Хочешь, я тебе спою?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40 by BlackmaidenПросмотров: 60Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Волк оборотень волчонок

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 16:00
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8113|-3)
Публикаций: 234
Комментариев: 6 090
Замечательная колыбельная!
+++++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 16:31
+2
Онлайн
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Репутация: (624|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 526
Очень красивая и печальная колыбельная. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:18
0
Группа: Журналисты
Репутация: (165|0)
Публикаций: 167
Комментариев: 1 060
Замечательно! Мне нравится! +++++++++++++++++++ blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#4 написал: kusi
Сегодня, 17:20
+1
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Репутация: (2057|0)
Публикаций: 334
Комментариев: 6 557
Во втором катрене, как я понимаю рифма на улицу прогуляться вышла?)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: Qusto
Сегодня, 17:25
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (383|0)
Публикаций: 234
Комментариев: 1 990
Вот тут поругаю:

Над чертогами лесными
Льет волшебный свет луна,
Одевает ветки иней
Всюду в бархат и шелка.


Первые три строчки красивые, а четвертая... Во-первых, не в рифму, во-вторых, если описание выше еще можно с трудом подогнать, так сказать, под бархат, то причем тут шелк? Просто красивое слово? Смысла не увидел.

В остальном понравилось, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#6 написал: Blackmaiden
Сегодня, 17:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Цитата: Qusto
Вот тут поругаю:

Над чертогами лесными
Льет волшебный свет луна,
Одевает ветки иней
Всюду в бархат и шелка.


Первые три строчки красивые, а четвертая... Во-первых, не в рифму, во-вторых, если описание выше еще можно ещё с трудом подогнать, так сказать, под бархат, то причем тут шелк? Просто красивое слово? Смысла не увидел.

В остальном понравилось, плюс, +++

Всего лишь хотелось написать, что деревья как бы задрапированы красивыми снежными тканями. Вышло не очень удачно. Спасибо всем за комменты. За критику особенно. Я исправлюсь.Обещаю:)
Зарегистрирован: 25.12.2014
#7 написал: kusi
Сегодня, 17:37
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Публикаций: 334
Комментариев: 6 557
Всего лишь хотелось написать, что деревья как бы затрапированы красивыми снежными тканями.

Может всё же задрапированы, а не затрапированы?)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#8 написал: Blackmaiden
Сегодня, 17:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Цитата: kusi
Всего лишь хотелось написать, что деревья как бы затрапированы красивыми снежными тканями.

Может всё же задрапированы, а не затрапированы?)

Опечатка. Исправила. Спасибо.
Зарегистрирован: 25.12.2014
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