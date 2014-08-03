Волчья колыбельная

Волчья колыбельнаяВолчьи сказки, волчьи песни,
Ветер нес издалека,
Подпевая с вьюгой вместе
Закрываю я глаза.
Над чертогами лесными
Льет волшебный свет луна,
Одевает ветки иней
Всюду в бархат и шелка.
Только ночь земли коснется-
Ярко-алым станет снег,
Диким зверем обернется
Тот, кто мне милее всех.
Покрывалом лягут тени
На звериную тропу,
Сквозь колючие метели
По его следам иду...
Луч зари прозрачен, тонок
В колыбель скользнет твою,
Спи, сыночек, спи, волчонок...
Хочешь, я тебе спою?
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40 by BlackmaidenПросмотров: 60Комментарии: 8
Ключевые слова: Волк оборотень волчонок