Мартышкин кумир. Басня

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 63 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:57 by

Мартышка наблюдала за факиром.(Уж очень любопытная была).Он показался королём-вампиром.Красавец и в плаще. И все дела...Влюбилась тут в него мартышка наша:- Ах сударь, Вас позвольте лобызать!Вы мой кумир! И я навеки Ваша!За Вас готова жизнь свою отдать!И долго бы ещё так верещала,Терзая визгом ошалевший цирк.Но тут его штанина затрещала.И наш факир вдруг на пол - раскувырк!В разорванных штанах и вдребезг пьяныйВаляется поверженный кумир.Потрёпанный судьбой. Тут глаз стеклянныйВдруг выпал у него! Хорош вампир!Мартышка от такого потрясеньяПовесилась на собственном хвосте!Не будет свадьбы, бала, песнопенья,Портрета их с факиром на холсте...Мораль: не всяк вампир, кто чем-то схожий.Пусть даже по-старинному одет.Кумир в рванине и с пропитой, мятой рожей -Не повод отправляться на тот свет!

Ключевые слова: Цирк любовь разочарование смерть авторский стих

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