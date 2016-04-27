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Стихи

Мартышкин кумир. Басня

Мартышка наблюдала за факиром.
(Уж очень любопытная была).
Он показался королём-вампиром.
Красавец и в плаще. И все дела...

Влюбилась тут в него мартышка наша:
- Ах сударь, Вас позвольте лобызать!
Вы мой кумир! И я навеки Ваша!
За Вас готова жизнь свою отдать!

И долго бы ещё так верещала,
Терзая визгом ошалевший цирк.
Но тут его штанина затрещала.
И наш факир вдруг на пол - раскувырк!

В разорванных штанах и вдребезг пьяный
Валяется поверженный кумир.
Потрёпанный судьбой. Тут глаз стеклянный
Вдруг выпал у него! Хорош вампир!

Мартышка от такого потрясенья
Повесилась на собственном хвосте!
Не будет свадьбы, бала, песнопенья,
Портрета их с факиром на холсте...

Мораль: не всяк вампир, кто чем-то схожий.
Пусть даже по-старинному одет.
Кумир в рванине и с пропитой, мятой рожей -
Не повод отправляться на тот свет!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:57 by ЭвиллсПросмотров: 63Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Цирк любовь разочарование смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 20:01
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Комментариев: 2 705
У меня когда то похожий кумир был. Хорошо - ума у меня хватило на хвосте не вешаться!
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Eisblume
Сегодня, 20:38
+1
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Комментариев: 1 267
Факир и мартышка, они, если честно, не пара, не пара, не пара )))

Прекрасный стих +++++
Зарегистрирован: 23.06.2012
   
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