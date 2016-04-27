Мартышкин кумир. Басня

Мартышкин кумир. БасняМартышка наблюдала за факиром.
(Уж очень любопытная была).
Он показался королём-вампиром.
Красавец и в плаще. И все дела...
Влюбилась тут в него мартышка наша:
- Ах сударь, Вас позвольте лобызать!
Вы мой кумир! И я навеки Ваша!
За Вас готова жизнь свою отдать!
И долго бы ещё так верещала,
Терзая визгом ошалевший цирк.
Но тут его штанина затрещала.
И наш факир вдруг на пол - раскувырк!
В разорванных штанах и вдребезг пьяный
Валяется поверженный кумир.
Потрёпанный судьбой. Тут глаз стеклянный
Вдруг выпал у него! Хорош вампир!
Мартышка от такого потрясенья
Повесилась на собственном хвосте!
Не будет свадьбы, бала, песнопенья,
Портрета их с факиром на холсте...
Мораль: не всяк вампир, кто чем-то схожий.
Пусть даже по-старинному одет.
Кумир в рванине и с пропитой, мятой рожей -
Не повод отправляться на тот свет!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:57 by ЭвиллсПросмотров: 63Комментарии: 2
Ключевые слова: Цирк любовь разочарование смерть авторский стих